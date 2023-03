﻿Ende einer Ära: Rostocker Großmotoren-Werk stellt endgültig den Betrieb ein – neue Ideen für Standort

Rostock. An diesem Freitag stellt mit Caterpillar in Rostock der letzte Hersteller von Schiffsgroßmotoren an der deutschen Küste den Betrieb ein. Die IG Metall kritisiert das Aus scharf: Mit dem Standort verschwinde die Chance, in MV „den ersten emissionsfreien Schiffsmotor“ zu bauen. „Die Ostsee wird das erste Meer mit emissionsfreier Schifffahrt“, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der Gewerkschaft in Rostock. Nun stehe fest, dass die Technik nicht in der Region gebaut wird. Die Bundesregierung habe zu wenig für einen möglichen Weiterbetrieb durch einen anderen Motorenbauer getan.

Laut Betriebsrat arbeiteten zum Schluss noch rund 100 Beschäftigte im Werk, etwa 30 weitere wechselten bereits in andere Unternehmen, einige zum Rostocker Marinearsenal. „Die Aussichten am Arbeitsmarkt sind ganz gut“, sagt die Betriebsratsvorsitzende Anne Urban. Fachkräfte würden gesucht, zudem ist das Durchschnittsalter der Caterpillar-Mitarbeiter mit 36 Jahren außergewöhnlich jung. Die Motorenbauer erhalten eine Abfindung und können für ein Jahr in eine Transfergesellschaft wechseln.

Neptun Werft will angeblich übernehmen

Nach OZ-Informationen interessiert sich die Warnemünder Neptun Werft für eine Übernahme des Standorts in direkter Nachbarschaft. Gespräche über eine Ansiedlung des Batterieherstellers Univercell aus Schleswig-Holstein scheiterten. Die Papenburger Meyer Werft, zu der Neptun gehört, äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Nach Angaben von Branchenkennern spricht einiges für ein Interesse der Niedersachsen: Durch einen Kauf der Grundstücke und Hallen könne die mögliche Ansiedlung eines Konkurrenten verhindert werden. Zur Ausstattung des Motorwerks gehört ein 1000-Tonnen-Kran, von dem es weltweit weniger als eine Handvoll gibt.

Aida-Schiffe fahren mit Rostocker Motoren

Die Rostocker Motorenbauer produzierten in der Unternehmensgeschichte Antriebe für viele Aida-Schiffe. Technologischer Meilenstein ist der „Dual-Fuel“-Motor, der sowohl mit Gas als auch mit Diesel läuft und weniger Schadstoffe als herkömmliche Antriebe erzeugt. Eingebaut wurde er erstmals 2013 in die „Aidaprima“. Gut zwei Dutzend Kreuzfahrtschiffe weltweit sind mit Rostocker Motoren unterwegs, unter anderem die „Queen Elizabeth“. Der amerikanische Caterpillar-Konzern übernahm das Werk im Jahr 2000 nach der Insolvenz des 1949 gegründeten Vorgängers Dieselmotorenwerk Rostock (DMR) – und verkündete 2021 schließlich die Schließung.