﻿Neue Liegeplätze, Straßen, Kräne, Loks: Rostocker Häfen investieren Millionen

Rund 40 Millionen Euro will Rostock Port in diesem Jahr in die Infrastruktur des Seehafens stecken – rund 12,5 Millionen mehr als 2022. Auch der Fischereihafen investiert Millionen. Diese Projekte sind geplant.

Rostock. Neue Liegeplätze, Kaianlagen, Kräne: In die Rostocker Häfen werden in diesem Jahr viele Millionen Euro investiert. Der Löwenanteil, rund 40 Millionen, soll in die Infrastruktur von Rostock Port fließen – rund 12,5 Millionen mehr als 2022.

Wichtigstes Hafeninfrastrukturprojekt: Der Neubau der zwei ältesten Liegeplätze im Überseehafen. Bereits im vergangenen Jahr gestartet, soll das rund 22 Millionen Euro teure Vorhaben bis Oktober 2023 abgeschlossen sein. Die 62 und 58 Jahre alten Liegeplätze 31 und 32 (Ostseite Pier II, Hafenbecken B) werden auf einer Gesamtlänge von 400 Metern und einer Breite von 18 Metern neu errichtet, informiert Rostock Port. Wassertiefe: 12,50 Meter. Die Kaianlage wird für eine Belastbarkeit von fünf Tonnen pro Quadratmeter ausgelegt und auf der gesamten Länge mit neuen Kranbahnschienen ausgerüstet. Tragfähigkeit: 30 Tonnen pro Meter. Geplant sind Multifunktionsliegeplätze für den Umschlag von Projektladungen und Stück- oder Schüttgütern.

Überseehafen: Ost-West-Straße wird saniert

Ebenfalls bereits im letzten Jahr begonnen: Der Neubau eines etwa 500 Meter langen Abschnitts der wichtigen Ost-West-Straße im Überseehafen. Die Fahrbahn war komplett hinüber, heißt es aus dem Hafen. Parallel zu den Straßen- und Tiefbaumaßnahmen werden Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen verlegt und ein großer Entwässerungskanal gebaut. Geplante Fertigstellung: Sommer 2023.

Bis Mai wiederum soll eine alte, zu enge Straßenbrücke im Großtanklager abgerissen und eine neue Brücke südlich davon fertiggestellt werden. Sie überspannen eine Rohrleitungsstrasse auf die Straße „Zum Tanklager“. Kosten der seit Sommer 2022 laufenden Arbeiten: knapp eine Million Euro.

Ölhafen: Liegeplatz 5 wird fit gemacht

Ebenfalls seit Sommer 2022 laufen die Planungen für den Neubau des Tiefwasserliegeplatzes 5 im östlichen Ölhafen. Der soll für künftige Energieimporte ertüchtigt werden. Die Bundesregierung fördert dies in den nächsten Jahren im Rahmen des Zukunftspakets PCK Schwedt und der Stärkung des Energiehafens Rostock mit bis zu 50 Millionen Euro.

Holz wird auf dem Rostocker Fischereihafen verladen. © Quelle: Frank Söllner

Zusätzliche Hoffnung für den Energiehafen Rostock machen die im November 2022 vorgestellten Eckpunkte des Energiefonds MV. Die von Bund und Land vorgesehenen rund 218 Millionen Euro seien ein entscheidender Beitrag zur Umsetzung des Wasserstoffproduktionsprojektes „HyTechHafen Rostock“ in der neu gegründeten Gesellschaft „rostock EnergyPort cooperation GmbH“, heißt es von Rostock Port. Dies biete dem Hafen „eine einzigartige Möglichkeit, sich zunächst als Wasserstofferzeugungsstandort und perspektivisch als Importhafen für grüne Energieträger zu entwickeln“, sagt Jens Scharner, Geschäftsführer der Rostock Port GmbH.

Fischereihafen setzt auf mehr Bahnverkehr

Auch im Rostocker Fracht- und Fischereihafen (RFH) wird investiert: Die firmeneigene Hafenbahn hat zum Beispiel gerade eine zweite dieselhydraulische Rangierlok in Dienst gestellt. Die 690 Kilowatt (rund 938 PS) starke Lok löst eine aus den 1980er-Jahren stammende Lok ab. Die „Vossloh G6“ besitzt ein treibstoffsparendes Start-Stopp-System und effiziente Vorwärmtechnik, so Thomas Schwandt, Sprecher des Fischereihafens. Investitionskosten: rund 1,2 Millionen Euro.

Rostocker Häfen Insgesamt 30,5 Millionen Tonnen Fracht wurden in den Rostocker Häfen im vergangenen Jahr umgeschlagen. Das entspricht exakt dem Rekordergebnis aus dem Jahr 2021, informiert das Hafen- und Seemannsamt Rostock. Im Überseehafen ging mit 29 Millionen Tonnen der weitaus größte Teil der Güter über die Kaikanten. Damit wurde der Umschlagrekord des Überseehafens aus dem Vorjahr um 300 000 Tonnen übertroffen. Der Schüttgutumschlag lag mit insgesamt 7,2 Millionen Tonnen vier Prozent über dem des Vorjahres. Mit 3,3 Millionen Tonnen war Getreide die dominierende Schüttgutart. Der Umschlag von Flüssiggütern lag mit 3,4 Millionen Tonnen zehn Prozent über dem Vorjahresergebnis. Bei der rollenden Ladung, den Fähr- und Ro-Ro-Gütern, wurde mit einem Umschlagergebnis von 17,7 Millionen Tonnen (300 000 Tonnen weniger) knapp das Rekordergebnis des Vorjahres verpasst. Im Kreuzfahrthafen Warnemünde wurden bei 139 Schiffsanläufen von 30 Kreuzfahrtschiffen 294 000 Seereisende registriert. In den anderen Rostocker Häfen wurden 2022 weitere 1,5 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen; 300 000 Tonnen weniger als im Vorjahr. So belief sich der Güterumschlag im Rostocker Fracht- und Fischereihafen in Marienehe auf rund 900 000 Tonnen – darunter Holz, Dünger, Getreide, Baustoffe sowie Projektladungen. Rostocks zweitgrößter Hafen verfügt über 21 Liegeplätze sowie über Lager- und Gewerbeflächen. Ein Kühlhaus ermöglicht die Zwischenlagerung von 10 000 Tonnen Kühlware. Am Südufer des Breitlings liegt der Chemiehafen von Yara International, den Tanker bis 8,45 Meter Tiefgang anlaufen können. Von hier verlaufen Pipelines zum Yara-Werk in Poppendorf. Am Westufer der Unterwarnow befinden sich zwischen Marienehe und Groß Klein die Hafenanlagen MAB-Kai (max. 5,79 Meter Tiefgang für Schrottumschlag) und Maritimes Gewerbegebiet Groß Klein (max. 6,4 Meter Tiefgang). Der Stadthafen spielt für den Umschlag keine Rolle mehr.

Die Anschaffung ist Teil einer langfristigen Strategie, die Öko-Bilanz des zweitgrößten Rostocker Hafens zu verbessern. Die Lok ermögliche dem Hafen, „noch mehr ankommende bzw. abgehende Güter per Schiene zu befördern und den Lkw-Transport zu reduzieren“, sagt Sven Köppen, Leiter Hafenwirtschaft des RFH. Zehn bis 15 Züge werden im Schnitt wöchentlich im Fischereihafen abgefertigt. Etliche davon sind mit Rundholz beladen. Ein einziger Holzzug ersetzt etwa 60 Lkw-Ladungen.

Derzeit wird zudem der mögliche Ausbau der Gleisanlagen am Warnow-Pier sowie nahe der Waggonübergabestation an der südlichen Peripherie des RFH-Geländes geprüft. Ziel sei es, „künftig Züge von 630 Meter Länge abfertigen zu können“, so Hannes Konieczny, Leiter Technik im Bereich Hafenwirtschaft.

Effektivere Beleuchtung und Fotovoltaik

Ebenfalls avisiert: ein neuer Mobilkran. Der rund 1,2 Millionen teure „Liebherr LH 110“ soll ab Ende April verfügbar sein. Durch eine effizientere Nutzung von Energie soll darüber hinaus die Öko-Bilanz des Hafens verbessert werden. Im vorigen Jahr wurden sämtliche Straßen- und Platzbeleuchtungen auf dem rund 60 Hektar großen RFH-Gelände auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Mit der neuen Lichttechnik kann bei adäquater Beleuchtungsstärke eine jährliche Energieeinsparung von rund 79 Prozent erreicht werden, was etwa 106 000 Kilowattstunden (kWh) entspricht.

Parallel wird geprüft, ob und wie 60 000 Quadratmeter Dachflächen im Hafen für Fotovoltaikanlagen genutzt werden können. Sie bieten das Potenzial, einen Großteil des Eigenbedarfs an Strom durch Sonnenenergie zu decken. In einem ersten Schritt wird derzeit das Dach des RFH-Verwaltungsgebäudes am Fischerweg mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet. Sie werde demnächst Solarstrom liefern, so Hafensprecher Schwandt. Aktuell wird zudem das Glasfasernetz im Hafen ausgebaut.