﻿Premiere von Händels Zauberoper „Alcina“ in Rostock: Lohnt sich ein Besuch im Volkstheater?

Kultur

Szene aus der Barockoper „Alcina“, die am Sonnabend im Großen Haus des Rostocker Volkstheaters Premiere feierte.

„Alcina“ von Georg Friedrich Händel feierte am Volkstheater Rostock Premiere. Regisseur Rainer Holzapfel präsentiert die 1735 entstandene Barockoper in einem modernen Setting. An welchen Ort Alcina ihre Liebhaber lockt.

