﻿Taxifahrer in Rostock nach dem Überfall: „Wenn man Angst hat, sollte man zu Hause bleiben“

Rostock. Am vergangenen Sonntag hat ein Fahrgast in Warnemünde kurz nach Mitternacht einen Taxifahrer mit einem Zimmermannshammer angegriffen. Der 59-Jährige wurde am Kopf verletzt und im Krankenhaus behandelt, nun ist er aber wieder zu Hause.

Arbeitgeber Adrian Below von Taxi Below sagt: „Unserem Fahrer geht es den Umständen entsprechend. Er ist vorläufig krankgeschrieben.“ Der 38-jährige Täter wurde nach Hinweisen aus der Bevölkerung verhaftet. Der Mann hatte sich vom Stadthafen ins Ostseebad chauffieren lassen und wie aus dem Nichts mit dem Hammer zugeschlagen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung vorgeworfen.

Adrian Below, Juniorchef von Taxi Below Rostock, sagt: „Es ist ein Raunen unter den Kollegen und es ist Gesprächsthema. Wir steigen aber nicht mit Angst ins Taxi.“ © Quelle: Cora Meyer

Was sagen Taxifahrer in Rostock nach dem Überfall?

Doch was sagen Taxifahrer nach dem Überfall? Steigen sie mit Angst in ihre Autos? Adrian Below sagt: „Es ist ein Raunen unter den Kollegen und es ist Gesprächsthema. Wir steigen aber nicht mit Angst ins Taxi. Es ist ja nicht so, dass Taxis regelmäßig überfallen werden in Rostock. Wir sind in Gedanken bei unserem Fahrer, dass der wieder gesund wird.“

In der Tat liegt der letzte Überfall auf einen Taxifahrer in Rostock einige Jahre zurück. 2018 wurde ein Fahrer in Toitenwinkel überfallen, 2010 in Lütten Klein. 2019 kam es zu einem Angriff auf eine Fahrerin in Waren an der Müritz, 2012 zu einem Überfall in Zarrentin und 2010 wurde ein Fahrer in Neubrandenburg mit einem Messer verletzt.

Der mutmaßliche Angreifer, ein 38-Jähriger aus Rostock, wurde am Mittwoch verhaftet und sitzt nun in Untersuchungshaft. © Quelle: Stefan Tretropp

Immer wieder brenzlige Situationen

Slava Wisotski (53) fährt seit neun Jahren in Rostock. Er sagt: „Es gibt immer wieder Situationen, die brenzlig sind. Meist, weil ein Fahrgast nicht zahlen will. Als Taxifahrer muss man wissen, wie man mit Menschen in bestimmten Situationen umgeht. Wenn man Angst hat, sollte man zu Hause bleiben.“

Harry Stutz (62) von Taxi Harry Warnemünde fährt seit 33 Jahren. Er sagt: „Ich fühle mich stärker der Aggressivität einiger Leute, vor allem bei Nachtfahrten, ausgesetzt als früher. Sowas wie in Warnemünde passiert immer wieder. Tendenziell ist es in Rostock aber ruhig. Kein Vergleich zum Ruhrpott oder Berlin.“

Harry Stutz (62) von Taxi Harr: „So was wie in Warnemünde passiert immer wieder.“ © Quelle: Martin Börner

Frank Semler, Vizevorstand des Taxifahrerverbandes MV sagt: „Es passiert immer mal wieder was und es ist dramatisch für Betroffene und deren Familien. Die Fahrer steigen schon mit gemischten Gefühlen ins Auto. Wer damit nicht klarkommt, muss den Beruf wechseln.“

Und Colin Schwebke von TR-Taxi Rostock sagt: „Die Fahrer sind nicht verunsichert, aber schockiert. Gerade weil das für Rostock so selten ist.“