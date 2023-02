Auch die Handelskette Getränkeland spürt die steigenden Kosten. Derzeit schließen daher doppelt so viele Filialen, wie neue eröffnet werden. Warum Mitarbeiter daher aber nicht um ihre Jobs bangen müssen.

Rostock. Die Handelskette Getränkeland ist wegen steigender Kosten auf Schrumpfkurs. Zwar würden weiterhin in weißen Flecken auf der Landkarte auch neue Filialen gegründet. „Es gilt aber die Formel: zwei schließen, eine eröffnen“, sagte Firmenchef Axel Heidebrecht am Mittwoch am Rande einer Lieferantenmesse in Rostock.