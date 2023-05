﻿Ansturm in Hanse Outlets bei Rostock: Vier neue Läden eröffnet – diese Marken sollen 2023 noch kommen

Rostock. Schnäppchenjäger haben ab sofort in Mecklenburg-Vorpommerns einzigem Outlet-Center bei Rostock eine größere Auswahl. Gleich vier neue Geschäfte sind am Donnerstag (11. Mai) in den Hanse Outlets in Broderstorf eröffnet worden.

Eines davon ist das Kleidungsgeschäft „Only“. „Es läuft sehr gut. Am Vormittag kamen bereits etwa 100 Kunden“, sagt Shopmanagerin Carlotta Heick zufrieden. „Die Frauen rasten aus – Kleidung gibt es hier 30 Prozent günstiger als in unseren anderen Shops in Rostock.“ Beispielsweise ein T-Shirt für 11,89 Euro statt 16,99 Euro oder eine Jacke, die es für knapp 35 statt 50 Euro gibt. Zudem sei das Sortiment größer. Kundin Nicole Peterson aus Waren an der Müritz ist zufrieden. „Spontankäufe sind doch die besten Käufe“, sagt sie lachend. „Wenn man was sucht, wird man doch nicht fündig.“

Broderstorf: Süßwarenhersteller Storck jetzt vertreten

Wenige Geschäfte weiter füllt sich der Einkaufskorb von Petra Mollenhauer aus Grevesmühlen: Toffifee, Riesen, Knoppers und „Lachgummi“ von Nimm2 finden darin Platz. „Die sind für unsere Enkel und Urenkel – davon haben wir einige“, sagt die Kundin. Aber auch ihr gefällt, dass der Süßwarenhersteller Storck nun einen Outlet-Shop eröffnet hat. „Wir waren auch schon in Bremen bei Storck und da dachten wir, wir schauen hier auch mal vorbei.“

Petra und Alexander Mollenhauer shoppen Schokolade für die Enkel und Urenkel © Quelle: Katharina Ahlers

Ihr Mann Alexander Mollenhauer zeigt auf seinen Bauch und lacht. „Das Schlimme ist nur – das ist ja alles Schokolade“, sagt er augenzwinkernd. Auch bei Lindt sei das Paar bereits gewesen. „Die sind ja schon etwas länger hier.“

Weitere Shops öffnen – darunter Haribo

Für „Naschkatzen“ gibt es eine weitere gute Nachricht: Im Juli soll mit „Haribo“ ein weiterer Süßwarenhersteller reduzierte Produkte im Outlet anbieten. Auch sonst ist gerade viel Bewegung in dem Einkaufszentrum. Bereits am 19. Mai öffnen „Hallhuber“ und „Levis“, am 25. Mai folgt „s.Oliver“. Im Sommer gibt es zudem Eröffnungen von „Jack&Jones“ und „Esprit“.

Begrüßten am Donnerstag (11. Mai) die ersten Kunden in ihrem neuen Mustang-Store im Hanse Outlets in Broderstorf: Christiane Küchenmeister (Verkäuferin, v. l.), Nicole Bredlow (Verkäuferin) und Mandy Westpfahl (Storemanager) © Quelle: Martin Börner

„Ende des Jahres werden es etwa 40 Läden sein“, sagt Centermanager Christian Eck. Mit den vier neuen Stores sind es aktuell 31 – von Kleidung über Haushaltswaren bis zu Spiel- und Süßwaren. Mit dem Andrang am Donnerstag ist er zufrieden. „Die Menschen kommen trotz des guten Wetters“, sagt er. Auch ohne Neueröffnungen sei das Hanse Outlet beliebt – Ersparnisse zwischen 30 und 70 Prozent seien möglich. „Aber eine Neueröffnung zieht natürlich noch einmal mehr Menschen an.“

B-Ware in gewohnter Qualität

Im Outlet-Center wird unter anderem auch B-Ware angeboten. An der Qualität ändere sich aber dennoch nichts, wie Storck-Chef Tobias Viering betont. „Oft sind es kleine Mängel an der Verpackung“, sagt er und zeigt auf einen kleinen Riss an einer „Merci“-Schokolade.

Viering ist sich sicher: Rostock ist ein guter Standort für ein Outlet-Center. Zustimmung erhält er von Nico Gregor von „Tefal“. „Die Lage direkt an der A 19 ist ideal. Jeder sieht das Schild“, sagt er. „Der Sommer wird gut laufen. Zudem haben wir hier ja keine Konkurrenz durch andere Outlet-Center.“ Bereits der erste Tag sei gut angelaufen. „Die Kassen haben bereits geklingelt“, so Gregor.

Kundin: „Das Center mausert sich ganz schön“

Kunden können deutlich sparen. So kostet die Fritteuse, die sich Kundin Andrea Freese aus Patow gerade ansieht, im Outlet 153 statt 219 Euro – zur Eröffnung des Stores gibt es eine weitere Reduzierung auf 79 Euro. „Eigentlich wollte ich mich mal über eine neue Pfanne informieren“, sagt sie lachend. „Ich finde es toll, dass hier immer mehr Läden einziehen“, sagt sie. „Das Center mausert sich ganz schön.“

Andrea Freese lässt sich von Nico Gregor im neuen Tefal-Store beraten. © Quelle: Martin Börner

Als vierter Neuling hat sich an diesem Donnerstag „Mustang“ präsentiert. Hier können Kunden ab sofort Jeans und Streetwear kaufen. „Der Laden ist sehr schön geworden und wir freuen uns auf viele Kunden“, so Managerin Mandy Westphal.