Morgen startet die 31. Hanse Sail in Rostock und Warnemünde. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie können die Besucher wieder unbeschwert an der Kaikante flanieren und über 100 Traditions- und Großsegler bestaunen. Tourismusdirektor und Hanse Sail Chef Mattias Fromm verrät seine persönlichen Highlights.

Matthias Fromm ist Rostocks Tourismusdirektor und damit Chef der Hanse Sail. OZ-Reporterin Luisa Schröder trifft sich im OZ-Studio zu einem Live-Interview mit ihm. Was sind in diesem Jahr seine Highlights und worauf können sich die Besucher freuen?

Rostock. Ganz verhehlen möchte Tourismusdirektor und Chef der Hanse Sail Matthias Fromm nicht, dass er ein Stück weit natürlich aufgeregt sei, dass die Sail wieder losgeht. Zwölf Monate Planung liegen hinter dem Hanse Sail-Team. Dazu gehören fünf Hauptamtler und 100 ehrenamtliche Helfer: „Daran erkennt man, wie viele Fans die Sail hat“ und wie wichtig dieses Event sei. Die Vorbereitungen laufen gut und die Sail kann Donnerstag eröffnet werden. „Ich kann also super schlafen“, sagt Fromm mit einem Lachen, der dem Team sehr dankbar für die Unterstützung ist.

111 Traditionssegler dabei

Fromm freut sich besonders darauf, dass das Gesamterlebnis Hanse Sail endlich wieder losgeht, und das ohne Corona-Einschränkungen – das ist sein persönliches Highlight. 111 Traditionssegler, vorwiegend aus den Ostsee-Anrainer-Staaten wie Schweden, Finnland oder Norwegen, haben sich angekündigt. Aus Holland sind auch einige dabei. Dazu kommen die beiden Großsegler – die Gorch Fock und das polnische 109 Meter lange Schiff Dar Mlodziezy – auch sie sind Stars auf der Ostsee dieses Jahr. Das Flaggschiff der Marine, die Gorch Fock, kehrt nach sieben Jahren Restaurierungszeit wieder in den Rostocker Hafen zurück. „Dann wollen wir mal schauen, ob die 135 Millionen Euro auch zu sehen sind“, sagt er.

Neu im Programm: Strandkino

Es gibt auch etwas Neues: Das Strandkino in Warnemünde. Wenn es dunkel wird, werden maritime Filme wie die Blaue Lagune oder Fluch der Karibik gezeigt. Er freut sich auf die Blaulichtmeile – die Feuerwehr präsentiert sich auf der Helling. 14 Veranstaltungsbühnen gibt es.

2019 hat das Hanse Sail Büro eine anonymisierte Mobilfunkanalyse durchgeführt und damals rund 500 000 Besucher gezählt. „2019 war ein bombastisches Jahr“. Er gehe davon aus, dass sie dieses Jahr aber nicht daran anknüpfen können. Trotzdem denke er, dass sie mit dem neuen Konzept die Erwartungen der Besucher erfüllen – Qualität müsse nicht an der Besucherzahl gemessen werden.

Bühne für regionale Künstler

Keine großen und bekannten Musik-Acts – dafür viele regionale Künstler. „Diese waren in der Corona-Pandemie sehr gebeutelt und nun möchten wir ihnen eine Bühne bieten“, erklärt der Hanse-Sail-Chef, der schon seit 2004 in Rostock lebt. Aus der „Corona-Sail“ haben sie gelernt, dass es nicht immer groß sein muss. Es reiche auch klein und fein. Am Samstagabend müssten sich die Besucher dann entscheiden: Feuerwerk an der Kaikante im Stadthafen oder Lasershow durch das Feuerwehrboot in Warnemünde.

Erstmalig ist die Bühne am Mau-Club nicht auf der Sail vertreten. „Wir werden sie vermissen“, sagt Fromm. Das Wetter soll bombastisch werden, nur Sonnenschein. Am Donnerstag um 16 Uhr wird die Sail im Warnemünder Kurhausgarten offiziell durch Ministerpräsidentin Schwesig eröffnet.

