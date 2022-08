﻿„Rostock hat Potenzial“: So wurde die Hanse Sail am Donnerstag eröffnet

Bei bestem Sommerwetter hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Warnemünde die Rostocker Hanse Sail eröffnet. Eindrücke vom Fest.

Rostock. Mit einem Glockenschlag und einem Fassbieranstich ist am Donnerstagnachmittag die 31. Hanse Sail im Warnemünder Kurhausgarten offiziell eingeläutet worden. Bis Sonntag werden bei dem großen maritimen Volksfest hunderttausende Besucher am Stadthafen in Rostock sowie im Ostseebad erwartet.

„Es ist einfach so schön, dass nach dieser langen und harten Corona-Zeit auch unser größtes maritimes Volksfest wieder normal möglich ist“, betonte Manuela Schwesig, die zusammen mit Rostocks amtierendem Oberbürgermeister Steffen Bockhahn (Linke) zur Eröffnung kam, in ihrer Rede.

„Diese Stadt ist wunderschön“

Es sei etwas Besonderes, so viele internationale Traditionssegler in Rostock zu haben, betonte die Ministerpräsidentin. „Diese Stadt hat so viel Potenzial, diese Stadt ist wunderschön.“ Das Land sei bereit, Rostock voranzubringen – so dass nicht nur ein solches maritimes Volksfest möglich sei, sondern sich noch viel mehr entwickle. „Rostock ist das Tor zum Ostseeraum. Und wir wünschen uns ein friedliches Miteinander.“

Erinnerung an den Ukraine-Krieg

Schwesig erinnerte damit auch an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Darauf war zuvor bereits Steffen Bockhahn eingegangen. „Jeder, der durch den Hafen geht, wird sehen, dass drei Stammgäste fehlen“, so der Rostocker. „Die russischen Großsegler, die immer ein beliebter Teil der Sail waren. Diese sind leider – aber auch aus gutem Grund – nicht dabei.“ Es sei wichtig, zu verdeutlichen, dass die Hanse Sail mehr sei als ein viertägiges Volksfest. „Die Sail strahlt auch aus, dass man sich an der Ostsee trifft, dass die Ostsee ein Meer des Friedens ist.“

Rahmenprogramm rund um die Eröffnung

Bereits vor der offiziellen Eröffnung gab es Programm im Kurhausgarten. Künstler Arne Lifson unterhielt die Gäste, auf der Bühne sorgte unter anderem der Shanty-Chor „Blowboys“ für Stimmung. Wilfried Lau ist Hanse-Sail-Fan der ersten Stunde. „Das ist doch immer das Highlight des Jahres“, sagte der Warnemünder. „Für uns als Einheimische, aber auch für Besucher.“ Die Sail biete, so der 67-Jährige, für alle etwas: Maritimes, Fahrgeschäfte sowie Kultur.

Partnerland Norwegen

Schließlich konnten die Besucher erneut ein besonderes Spektakel beobachten: Kurz vor der Eröffnungsrede landeten die Fallschirmjäger vom Fallschirmjägerregiment der Marine am Strand. Sie bringen traditionell die vier Fahnen zur offiziellen Eröffnung – Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Hanse Sail und vom Partnerland. Dieses ist in diesem Jahr Norwegen.

Von Katharina Ahlers