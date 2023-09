Hausbewohner ertappt in Rostock einen Einbrecher auf frischer Tat

Rostock. Ein Einbrecher ist am Sonnabend gegen 2 Uhr in Rostock von einem Hausbewohner auf frischer Tat ertappt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde der Bewohner im Gerbergrabenweg von Geräuschen in seinem Haus aufgeweckt.

Auf der Suche nach der Quelle dieser Geräusche traf er in der Tiefgarage auf einen Mann, der zunächst flüchtete, dann aber durch den Hausbewohner gestellt werden konnte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten aus dem Polizeihauptrevier Reutershagen durchsuchten den 43-jährigen Tatverdächtigen. Dabei fanden sie bei ihm neben Eigentum des geschädigten Bewohners weitere Gegenstände, deren Zuordnung bislang noch nicht erfolgen konnte.

Darüber hinaus hatte der 43-Jährige erfolglos versucht, Betäubungsmittel in seiner Unterwäsche zu verstecken. Er wurde am späten Vormittag zur Haftprüfung vorgeführt. Das Amtsgericht Rostock ordnete Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

