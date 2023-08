﻿Hausmeister der Borwinschule in Rostock freut sich auf Schulstart: „Endlich ist die Hütte wieder voll“

Rostock. Es gibt sie an jeder Schule – die Hausmeister. Auch an den 60 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Rostock. Dirk Zeiser ist einer von ihnen. Der 54-Jährige ist Hausmeister an der Borwinschule in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV), einem Haus mit vielen Fluren, 800 Schülern, Sporthalle, Freifläche, 70 Lehrern und einem Freizeithaus. Das Hausmeister-Büro ist im Keller, ebenso die kleine Werkstatt.

„Die Ferienzeit wird an Schulen für Arbeiten genutzt, die ansonsten, bei laufendem Betrieb, schwierig zu organisieren sind“, sagt Dirk Zeiser. Zum Beispiel wurde jetzt eine Grundreinigung durchgeführt. „Das heißt, dass die Klassenräume und Flure leer geräumt werden mussten.“ Oder Wartungsfirmen schauen vorbei und können in den Ferien ungestört die Brandschutztüren prüfen oder die Klimaanlage und die Tafeln checken. „Wir haben in den Ferien auch neue Jalousien bekommen.“

Schulferien: Die beste Zeit für laute Arbeiten

Ein Hausmeister müsse alle Arbeiten begleiten. „Aber auch Lehrer kommen in den Vorbereitungswochen vorbei und haben Fragen und Wünsche.“ Etwa wenn Lehrer oder Eltern noch kurz vor Schulbeginn einen Klassenraum malern möchten. „Die Zeit, in der die Schüler in den Ferien nicht in der Schule sind, ist generell geeignet, um lärmintensive Arbeiten durchzuführen.“ Aber auch, um zum beispiel 15 neue Toilettendeckel zu montieren, wie es Dirk Ziemer gerade getan hat.

Die Borwinschule in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt © Quelle: Axel Büssem

Seit einem Jahr ist der gelernte Heizungsbauer für die Borwinschule zuständig. Wer in seinem Hausmeister-Büro im Keller des vor mehr als 100 Jahren erbauten Schulgebäudes in der KTV steht, weiß schnell, dass Zeiser ein Fußball-Enthusiast ist. Er selbst hat zehn Jahre lang als Leistungssportler Fußball gespielt und kickt nach wie vor regelmäßig beim ESV Lok Rostock. Zeiser: „Ich bin Hansa-Fan, habe eine Dauerkarte fürs Stadion und verfolge aber ebenso die Spiele der Empor-Handballer.“

Schulgebäude wird strapaziert. Kaputte Toiletten, Schmierereien

Muss man als Hausmeister einer Schule eigentllich Kinder mögen? „Also, ich mag diese Unruhe und freue mich, wenn ich allen einen ‚Guten Morgen‘ wünschen kann, auch den noch verschlafenen und verträumten jungen Leuten“, sagt der Dirk Zeiser, der das Lesen und Rechnen einst an der Juri-Gagarin-Schule (das war damals die 42. POS) erlernte. Dirk Zeiser weiß, was gar nicht gut bei den jungen Leuten ankommt: wenn man ein griesgrämiger Hausmeister ist. „Man muss in diesem Job mit Menschen umgehen können.“ Und damit, dass es Momente gibt, die einen fürchterlich ärgern. Etwa wenn das Wasser mit Absicht laufen gelassen wird, damit es überläuft. Oder wenn mutwillig Toiletten verstopft werden. Oder Schmierereien das Haus verunstalten. „Bei uns hält sich der Vandalismus glücklicherweise in Grenzen.“

Schulleiterin: „Gute Seele der Schule“

Die Schulleiterin der Borwinschule, Sabine Krause, sagt, dass sie einen großartigen Hausmeister habe. So viel anerkennende Worte möchte Dirk Zeiser gar nicht hören und lächelt. Aber die Leiterin legt nach: „Hausmeister und Sekretärinnen sind die guten Seelen für jede Schule“, sagt sie. „Und unser Hausmeister gibt alles für unsere Schule.“ Mannschaftsspieler Dirk Zeiser winkt freundlich ab und sagt: „Ich fühle mich als Teil des Schulteams und ich arbeite mit allen Lehrern Hand in Hand – sonst wurde es mir keinen Spaß machen.“

Zum Dienstbeginn wird der Müll weggeräumt

Hausmeister Zeiser kommt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Dann ist es 6.30 Uhr. Er schaut als Erstes auf den Schulhof mit seinen Volleyball- und Basketballfeldern, die in den Ferien frisch markiert worden sind. Da der Bereich öffentlich ist, liegt manchmal Sperrmüll herum, ebenso Flaschen und Kippen. „Ich bin schon froh, wenn keine Graffiti gesprüht worden sind.“ Das Leeren von 20 Papierkörben auf dem Gelände ist Routine.

Eine spezielle Aufgabe hat er allerdings an der Borwinschule: „Bei der Umstellung auf Winter- oder Sommerzeit muss ich zur Turmuhr hinaufklettern und sie umstellen.“ Doch zunächst einmal wird Dirk Zeiser am 28. August, am ersten Schultag, wieder ab 7.30 Uhr die Borwin-Schüler ins Haus hineinlassen. Er freue sich schon total, sagt er. „Endlich ist die Hütte wieder voll!“

