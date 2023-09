﻿Heavysaurus rockt mit Kindern im Rostocker Mau-Club: „Drachen sind die besseren Gitarristen“

Rostock. Heavy Metal im Mau-Club ist zwar zunächst nicht ungewöhnlich, wenn da aber fünf Echsen auf der Bühne stehen, es draußen noch hell ist und drinnen Songs wie „Ich will einen Milchshake“, „Ein beklopptes Rentier“ oder „Kaugummi ist mega!“ erklingen, dann wirft das Fragen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am kommenden Sonntag, 17. September, tritt die Band Heavysaurus auf – und deren Fans sind größtenteils noch unter 15. Im Interview erzählen Gitarrist Riffi Raffi – ein Drache – und sein bester Kumpel und Gitarrentechniker Christof Leim – ein Mensch, der ihm zu seinen Fähigkeiten an der Gitarre verhilft –, was es mit der Band auf sich hat.

Hat Heavysaurus einen eigenen Tourbus?

Riffi Raffi: Wir haben einen total coolen grünen Tourbus, mit dem wir umherfahren. Und wir haben natürlich auch ein Ufo, mit dem wir gern fliegen, aber das ist leider oft kaputt – davon handelt ja der Song „Ufo-Werkstatt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Band Heavysaurus um Gitarrist Riffi Raffi und Sänger Mister Heavysaurus tritt am 17. September im Rostocker Mau-Club auf. © Quelle: Sony Music

Wie lange gibt es euch denn schon?

65 Millionen Jahre. Wir sind im besten Alter.

Spielt ihr denn auch so ganz, ganz alte Hits?

Ja, es gibt ja auch ein paar ältere Bands, die wir gut finden und die bestimmt auch von uns beeinflusst sind, denn wir waren ja vorher da. Also, die Skorpione, zum Beispiel. Und einen von deren alten Hits, „Rock You Like a Hurricane“, den haben wir auch mit im Programm, aber bei uns heißt er „Dinos woll’n euch tanzen seh’n“. Und dann haben wir natürlich viele eigene Songs, alte, neuere – und nächstes Jahr im Februar gibt es sogar ganz neue.

Kennen die Skorpione euch tatsächlich auch?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Na, na klar. Rudi Schenker, der Chef-Skorpion, hat einen siebenjährigen Sohn. Und der ist ein großer Fan von uns. Und als wir die mal getroffen haben, hat Rudi sich mit unserem Bassisten auch über die Songauswahl unserer Platten unterhalten. Das hat uns sehr stolz gemacht.

Heavymetal-Größen wie Doro als Gäste im Heavysaurus-Studio

Und manchmal singen ja auch Gäste mit euch …

Ja, eigentlich singen ja Mister Heavysaurus und gelegentlich auch unsere Keyboarderin Milli Pilli. Mädchen können schließlich genauso gut rocken wie Jungs. Sie hat sogar einen eigenen Song geschrieben: „Dino-Disko“. Aber ja, wir haben auch viele Gäste auf unseren Alben, zum Beispiel Torben Höffgen von Kärbholz oder Doro haben schon bei uns gesungen. Auch der Gitarrist von Nightwish – Emppu Vuorinen – hat mal ein Gitarrensolo bei uns gespielt, aber auch Gus G. von Ozzy Osbourne oder Kiko Loureiro von Megadeath.

Ihr spielt also auch mit Menschen zusammen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, na klar – da haben wir überhaupt kein Problem mit. Uns ist das egal, ob jemand schwarz, weiß oder grün ist.

Wo kommt ihr denn eigentlich her? Was ist eure musikalische Botschaft?

Wir sind ja mal in Finnland aus Eiern geschlüpft, als die Hexe Rupuliina unsere Eier zum Knacken gebracht hat. Und der Dino-Rock liegt uns einfach im wechselwarmen Blut. Wir wollen vor allem mit den Kindern Spaß an Musik haben.

Christof Leim: Die Idee für so eine Band ist mal in Finnland entstanden. Das waren Heavy-Metal-Musiker, die Eltern geworden sind und nicht unbedingt wollten, dass die Kinder Lieder über Wein, Weib und Gesang oder Tod und Teufel hören – und deshalb kindgerechte Texte gemacht haben. Und uns gefällt vor allem die Idee, dass wir den Kindern das Erlebnis eines Livekonzerts nahebringen können. Dieses Ankommen in der Halle, die Instrumente stehen da, irgendwann geht das Licht aus und dann gibt’s einen Knall und deine Helden stehen auf der Bühne. Das finden auch die Kinder richtig toll. Und wir wollen ihnen dieses Erlebnis von Mitsingen, Quatschmachen und Schreien schaffen.

Christof Leim verleiht dem Drachen-Gitarristen Riffi Raffi sein Talent. © Quelle: privat

Wie sieht denn das Publikum aus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Riffi Raffi: Unsere größten Fans sind so zwischen drei und elf Jahre alt. Und die Eltern stehen hinten. Es heißt ja auch in einem unserer Lieder: „Die Eltern bitten wir, nach hinten zu gehen, weil sie nichts von Heavy Metal verstehen.“ Außerdem würden die Großen den Kleinen ja auch nur im Weg stehen.

Kürzer, leiser, früher: Heavymetal-Konzerte für Kinder gemacht

Und das sind richtig laute Rockkonzerte?

Die Shows sind natürlich nachmittags und auch kürzer als Konzerte für die Großen. Es dauert nur 75 Minuten. Und es ist natürlich kindgerecht leiser. Es gibt zwar ein echtes Schlagzeug, eine echte Liveband, aber es ist nicht so laut wie bei AC/DC. Wir empfehlen trotzdem einen Gehörschutz, denn eine Sache, die wir nicht leiser machen können, das ist das Geräusch, das hunderte jubelnde und schreiende Kinder machen. Die sind mitunter sehr laut – das macht Spaß. Sie kennen oft die Texte und Mister Heavysaurus macht auch viel Quatsch mit denen.

Lesen Sie auch

Mister Heavysaurus klingt ja im Studio anders als auf der Bühne. Oder?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christof Leim: Ja, das stimmt – gut aufgepasst. Auf den Studioalben singt unser Produzent Michael Voss die Lieder – den kennt man von Mad Max, Casanova oder Michael Schenker. Aber auf den Tourneen leiht Frank Beck dem Mister Heavysaurus seine Stimme. Den kennen Musikfans als Sänger der Band Gamma Ray.

Es gibt euch ja auch als Tonie-Figur. Gibt es da eine eigene Hitparade?

Riffi Raffi: Na klar gibt es die und wir sind hoffentlich vorne mit dabei, gemeinsam mit unserem alten Kumpel Benjamin Blümchen und so Veteranen aus der Szene, wie der Biene Maja.

Christof Leim: Tatsächlich werden diese Charts gerade von Paw Patrol angeführt.

„Drachen sind die besten Gitarristen“

Was ist denn eigentlich euer größter Hit?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Riffi Raffi: Ach, wenn wir die Kinder so fragen, dann mögen die meistens „Kaugummi ist mega“ – und nach dem ist ja auch unsere Tour benannt.

Hier gibt es Tickets für Heavysaurus Das Konzert mit Heavysaurus beginnt am 17. September um 13 Uhr im Mau-Club. Tickets gibt es ab 27,85 Euro online auf tickets.ostsee-zeitung.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel im Printzentrum im OZ-Medienhaus, Richard-Wagner-Straße 1a in Rostock.

Was macht den Unterschied zwischen Drachen und Dinos aus?

Christof Leim: Na, Dinos hat es ja wirklich gegeben. Und die Drachenfigur ist so eine Art Wildcard bei der Erzählung. So können wir dem ganzen Projekt auch was Märchenhaftes geben.

Riffi Raffi: Drachen und Dinos sind Freunde, aber Drachen sind einfach die besseren Gitarristen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spuckst du auch Feuer?

Das geht ja nicht, wegen der Brandschutzbestimmungen. Aber wenn wir es eines Tages mal in die große Stadthalle in Rostock schaffen, dann könnte ich mir auch vorstellen, beim Gitarrensolo ein bisschen Feuer zu spucken. Und wenn wir das geschafft haben, dann wollen wir vielleicht auch mal die Erde verlassen und mal auf dem Mars oder Pluto spielen.

OZ