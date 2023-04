﻿ Rostocker Heilpraktikerin eröffnet neue Praxis: Das sagt sie zur Kritik an ihrer Branche

Stefanie Neidhart ist Mutter dreier Kinder und zertifizierte Heilpraktikerin. Jetzt eröffnet sie eine neue Praxis in Rostock. Sie hat sich auf Frauenheilkunde und die Therapie chronischer Schmerzen spezialisiert. Aber ist das überhaupt seriös? Was die Behandlung kostet und was Ärzte und Verbraucherschützer zum Thema Heilpraxis sagen.

Rostock. Stefanie Neidhart ist 39 Jahre alt, als sie merkt, dass mit ihr etwas nicht stimmt. „Ich hatte immer öfter Hitzewallungen, war vor meinen Tagen ungenießbar“, erinnert sich die heute 44-jährige Rostockerin. Ihre Frauenärztin habe ihr Hormone verordnet, doch das sei ihr nicht bekommen. „Da habe ich mich mit meinem Wissen selbst therapiert“, sagt Neidhart.

Ihr Wissen hat sie sich in einer Heilpraktikerausbildung angeeignet. Damit wolle sie nun anderen helfen, sagt Stefanie Neidhart. Die Mutter dreier Kinder (6, 9 und 15 Jahre alt) hat Demografie studiert, eine Heilpraktikerausbildung samt Spezialisierung auf Frauenheilkunde abgeschlossen und eröffnet am 2. Mai im Erdgeschoss ihres Wohnhauses in der Voßstraße eine Naturheilpraxis.

Ihr Leistungsspektrum reicht vom unerfüllten Kinderwunsch bis zur Anti-Aging-Therapie. Dabei wendet sie unter anderem Hormonbehandlungen, Ernährungsberatungen, aber auch Bachblütentherapie und spezielle Techniken wie die therapeutische Frauenmassage an.

Ziel sei, den Körper zur Selbstheilung anzuregen

Ihr Angebot richte sich an Frauen, die Menstruationsbeschwerden oder Probleme mit den Wechseljahren haben, sowie Menschen, die generell unter eher unspezifischen Symptomen leiden, so Neidhart. „Menschen, die bei ihren Ärzten nicht weiterkommen. Paare mit Kinderwunsch, die schon alles versucht haben oder chronische Schmerzpatienten, die den hundertsten Arzt aufgesucht haben ohne Erfolg.“

Ihre Analysen und Behandlungen seien ganzheitlich, adressieren die individuelle Lebensweise des Patienten und sollen den Körper zur Selbstheilung anregen. „Es ist keine Hexenküche. Es geht um das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele.“ Dabei komme es aufs Detail an. Oft seien medizinische Werte Betroffener zwar im Normbereich, aber nicht optimal. „Das kann einen großen Unterschied machen.“

Wer ihre Dienste nutzen will, muss dafür zahlen. Denn die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten in der Regel nicht. Für ein Erstgespräch sind 50 Euro fällig, für eine Frauenmassage 90 Euro.

Heilpraktiker: Wo sind die Unterschiede zu den Ärzten?

Heilpraktik generell ist umstritten. Die einen sehen sie als echte Hilfe, die anderen als Humbug an. „Heilpraktiker können, wenn sie seriös sind, einen nützlichen Beitrag zur medizinischen Grundversorgung leisten, da sie sich aufgrund der in der Regel von den Patienten selbst [...] zu zahlenden Honorare mehr Zeit nehmen können“, sagt Prof. Dr. med. Karin Kraft vom Lehrstuhl für Naturheilkunde an der Uni Rostock. Nur sei für Laien oft schwer zu erkennen, welcher Heilpraktiker vertrauenswürdig ist.

Heilpraktiker „werden bis auf Weiteres von der Gesundheitspolitik in Ruhe gelassen, weil ohne sie eine massive Versorgungslücke im Bereich der Grundversorgung bestehen würde“, erklärt Kraft weiter. Was wissenschaftlich fundierte Kenntnisse betreffe, könnten Heilpraktiker mit Ärzten nicht mithalten. Erstere machen eine zweijährige Ausbildung, oft berufsbegleitend und müssen dann eine Kenntnisprüfung beim Gesundheitsamt ablegen. Letztere müssen ein sechsjähriges Vollzeitstudium der Medizin absolvieren und anschließend die Weiterbildung zum Facharzt.

Und: Heilpraktiker „informieren sich in der Regel vor allem über heilpraktikerspezifische Zeitschriften und Foren, die von der entsprechenden Industrie gesponsert werden und zum Teil mit pseudowissenschaftlichen Fakten aufwarten.“ Andererseits böten sie aber auch naturheilkundliche Verfahren an, „deren Wirksamkeit teilweise inzwischen wissenschaftlich belegt wurde, die aber aufgrund gesundheitspolitischer Entscheidungen von den gesetzlichen Krankenversicherungen entweder gar nicht oder – im ärztlichen Bereich – völlig unzureichend gegenfinanziert werden.“

Seriöse Praxen: Patientenberatung hilft bei Suche

Hilfe bei der Suche nach seriösen Heilpraktikern bietet die Unabhängige Patientenberatung (UPD) an. „Komplementäre Methoden, wie diese von Heilpraktikern angeboten werden, sollten allenfalls zusätzlich und begleitend zur beweisgestützten medizinischen Behandlung eingesetzt werden und dabei sollten stets die Ärzte einbezogen werden“, so ein Sprecher.

Als Heilpraktiker praktizieren: Das sind die Voraussetzungen Wer unter der Berufsbezeichnung „Heilpraktiker“ praktizieren will, bedarf der staatlichen Erlaubnis. Für die sogenannte große Heilpraktikerprüfung sind in Mecklenburg-Vorpommern die Gesundheitsämter der Hansestadt Rostock und des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zuständig. Wer die Prüfung ablegen will, muss unter anderem seinen Hauptsitz in MV, das 25. Lebensjahr vollendet und mindestens die Volks- oder Hauptschule erfolgreich abgeschlossen haben sowie die erforderliche Eignung und sittliche Zuverlässigkeit für die Berufsausübung besitzen.

Die UPD weist Verbraucher auch auf Risiken hin: Nicht alles, was „pflanzlich“ oder „natürlich“ ist, sei auch „sanft“. „Auch komplementärmedizinische Verfahren können schaden.“ Vor allem, wenn dadurch evidenzbasierte Behandlungen unterblieben. Zudem warnt die UPD vor Anbietern, die Wunderheilungen versprechen, Patienten keine überprüfbaren Informationen zur Verfügung stellen oder schon vor Behandlungsbeginn zur Kasse bitten.

Rostockerin will Kooperation mit Ärzten

Dass immer wieder „schwarze Schafe“ Schlagzeilen machen, die mit der Gesundheit von Patienten spielen, bedauert Stefanie Neidhart. „Sie bringen die ganze Branche in Verruf.“ Sie sehe Heilpraxis als Ergänzung zur Schulmedizin, nicht als Ersatz. Deshalb wolle sie mit Ärzten kooperieren, zumal sie einen Mediziner in der Familie hat. „Mein Mann ist Arzt.“ Und sie kenne ihre Grenzen. Sobald sich akute Erkrankungen andeuten, werde sie Patienten sofort zum Arzt schicken. „Was ich tue, soll Menschen helfen und ihren Zustand nicht verschlechtern.“