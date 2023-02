﻿Heiß begehrt: Grillkurse im Winter

Mit Grillzange, Glut und warmem Gemüt an den Rost. Was bieten Grillkurse in Rostock und was gibt es zu beachten, damit es auch in der kalten Jahreszeit ein flammender Erfolg wird?

Rostock. Mit den Beinen einen halben Meter tief im Schnee, offenes Feuer, ein mächtiges Stück Fleisch brutzelt am Spieß in den Flammen. So könnte man sich Wintergrillen vorstellen – tatsächlich geht es sehr viel gesitteter zu.

„Wichtig im Winter ist ein leistungsfähiger Grill“

Beinahe andächtig lauschen die 18 Teilnehmer des Wintergrillkurses beim „Ankerplatz“ in Broderstorf den Ausführungen des Grillexperten Karsten Krause. Das einzige Feuer, das hier offen fackelt, lodert aus einer Deko-Feuertonne. Ansonsten wird jegliche Grillkraft für besseres Gelingen unter Keramikkugeln und festem Stahl domestiziert. Holzkohlegrill, Pelletsmoker und Oberhitzegrill dampfen selig vor sich hin.

Karsten Krause leitet die Grillakademie in Broderstorf und erklärt den Keramikgrill, der ideal fürs Wintergrillen mit Holzkohle ist. © Quelle: Martin Börner

„Wer mit Holzkohle grillen will, nimmt am besten einen Keramikgrill. Wichtig im Winter ist ein leistungsfähiger Grill, der den Außentemperaturen standhält“, empfiehlt Karsten Krause. Ansonsten wird das Fleisch obenrum schon wieder kalt.

Aber nicht nur Fleisch kommt hier auf den Rost. „Wir machen heute noch ein Hähnchencurry im Dutch Oven, der im Grill aufheizt“, erklärt Grillkursmoderator Nico Wessalowski. Der Dutch Oven ist ein gusseiserner Henkeltopf. Auch Süßkartoffelstampf, Pizza und Schokoküchlein mit flüssigem Kern landen im Grill.

„Grillen heißt, sich Zeit zu nehmen“

Die Zutaten, wie frische Paprika und Lauch, schnippeln die Teilnehmer. Darunter Enno (51), Carsten (51) und Sven (48) aus dem Neubrandenburger Raum. „Wir haben den Grillkurs von unseren Frauen zu Weihnachten geschenkt bekommen“, lacht Grilllegende Enno – der Name ist Programm und steht auf der Schürze. Enno verrät: „Ich habe zu Hause nur einen Tefal-Kontaktgrill, kochen kann ich nicht. Heute Abend hab’ ich schon was Wichtiges gelernt: Grillen heißt, sich Zeit zu nehmen. Lieber lange und bei niedriger Temperatur als kurz und heiß.“

Carsten hingegen besitzt eine Outdoorküche zu Hause. „Aber ich hab’ keine Ahnung, wie man die benutzt.“ Sven aus Demmin nennt sogar zwei Grills sein eigen: „Ich kann Gas und Kohle.“ Marco (46) aus Tribsees bekam den Kurs ebenfalls von seiner Frau geschenkt. Immerhin sechs Gänge inklusive Getränke und vier Stunden Grilltipps und -tricks sind in dem Grillkurs enthalten.

Grillexperte Nico Wessalowski hat für die Teilnehmer vorab gegrillte Zucchini vorbereitet. © Quelle: Martin Börner

Die Grillkurse sind tatsächlich heiß begehrt

Die meisten Teilnehmer kommen aus umliegenden Gegenden. Akademieleiter Karsten Krause sagt: „Wir sind ja auch der einzige Grillfachhändler von hier bis Leipzig.“ Was kostet der teuerste Grill im Laden? „Rund 6000 Euro.“ Die drei besten Tipps fürs Wintergrillen vom Profi? „Erstens Zeit und Geduld, zweitens ein leistungsfähiger Grill, um Tempo zu erreichen und den Temperaturen standzuhalten. Drittens für Holzkohlefans: ein Keramikgrill, der die Hitze hält.“

Die Grillkurse sind tatsächlich heiß begehrt, doch hier gibt es aktuell noch freie Plätze. Ankerplatz in Broderstorf: 4. Februar Basisgrillkurs; 25. Februar mit Grillchampion Marco Greulich; 18. und 25. März Premiumgrillkurse. Bei Grönfingers in Rostock mit Stefan Pistol am 16. März. Bei Pistol Prime BBQ in Rostock: 24. und 25. Februar, 17. und 31. März.