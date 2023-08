﻿Hotels, Ferienwohnungen, Schiffe: Hier können Gäste während der Rostocker Hanse Sail übernachten

Rostock. In wenigen Tagen wird in Rostock die 32. Hanse Sail eröffnet. Zu dem maritimen Volksfest werden wieder Hunderttausende Besucher erwartet. Über das Buchungssystem der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, in dem die Hotelzimmer und Ferienwohnungen der Partnerunterkünfte von Rostock-Marketing buchbar sind, werden kaum noch Kapazitäten angezeigt. „Der Zeitraum ist bereits oft im Frühjahr sehr gut gebucht bis ausgebucht“, sagt Moritz Naumann, Sprecher der Tourismuszentrale.

Mit Stand vom 3. August seien für den Zeitraum der Hanse Sail nur noch ein Zimmer im Wirotel und zwei Apartments auf dem Golfplatz buchbar.

Zimmer in Rostock etwa 30 Prozent teurer

Doch es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten. Das Hotel am Hopfenmarkt in der Rostocker Innenstadt etwa hat noch freie Kapazitäten. „Wir sind zu etwa 80 Prozent ausgebucht. Wir sind zufrieden, aber es könnte natürlich besser sein“, sagt Hoteldirektor Dittmar Birkhahn. Er ist dennoch froh, dass trotz des schlechten Wetters die Nachfrage gut ist. Etwa 30 Prozent teurer sei ein Hotelzimmer in diesem Zeitraum. „Die Hanse Sail ist immer die Praline für uns.“

Zur diesjährigen Hanse Sail werden wieder Hunderttausende Besucher erwartet – Einheimische sowie Urlauber. © Quelle: Ove Arscholl

Kurzentschlossene können sich, so Birkhahn, gern melden. „Am liebsten ist es uns, wenn diejenigen für alle vier Tage buchen.“ Aber auch für einzelne Tage könne nachgefragt werden.

Zimmer nicht stornierbar

Auch im B & B-Hotel unweit der Veranstaltungsfläche im Stadthafen sind die Zimmer für den Hanse-Sail-Zeitraum teurer. „Zudem ist eine Buchung für diesen Zeitraum nicht stornierbar“, sagt Mitarbeiterin Luisa Krämer. Für den durchgehenden Zeitraum seien aktuell noch ein Einzelzimmer, ein Familienzimmer und ein Dreibettzimmer verfügbar.

Ähnlich schlecht stehen die Chancen im „aja“ in Warnemünde. „Das Haus ist über die Hanse Sail stark belegt mit einer Auslastung zwischen 97 und 99 Prozent“, sagt Karl J. Pojer, CEO Touristik bei der DSR Hotel Holding. „Aus dem letzten Jahr können wir sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass noch Stornierungen folgen und Kurzentschlossene somit nur spontan anfragen können, ob sich noch eine Möglichkeit ergeben hat.“

Schon nach der Hanse Sail fürs neue Jahr buchen

Christoph Krause vom Dock Inn in Warnemünde rät, möglichst früh zu buchen. Erfahrungsgemäß seien die Kapazitäten zur Sail oft schon Ende des Vorjahres ausgeschöpft. „Erfahrene Hanse-Sail-Besucher buchen oft schon nach dem Check-out für das kommende Jahr.“ Kurzfristige Buchungen in dem Zeitraum seien daher nun komplett ausgeschlossen. „In diesem Jahr lief es sogar noch bisschen besser als sonst.“

Booking.com: 92 Prozent ausgebucht

Wer auf dem Hotelbuchungsportal Booking.com nach einer Unterkunft für zwei Personen während der Sail sucht, bekommt am 2. August angezeigt: „92 Prozent der Unterkünfte sind an Ihren Reisedaten auf unserer Seite nicht mehr verfügbar.“ Das günstigste Angebot auf der Seite gibt es derzeit für 482 Euro für drei Nächte und zwei Erwachsene. Gesucht wurde für den Zeitraum 10. bis 13. August für zwei Personen.

Airbnb: „Guter Zeitpunkt, um zu buchen“

Eine weitere Möglichkeit, Unterkünfte für Rostock zu finden, bietet das Portal Airbnb. Dort werden aktuell für die Stadt Rostock noch 20 Unterkünfte angezeigt. „Es sind nicht mehr viele Unterkünfte in Rostock frei, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu buchen“, wird als Hinweis angezeigt. Die Gesamtpreise schwanken zwischen 224 Euro für ein Zimmer in Groß Klein und 1608 Euro für eine Ferienwohnung in Warnemünde.

Große Nachfrage nach Übernachtung auf Schiffen

Während der Hanse Sail kann zudem auf einigen Schiffen übernachtet werden. „Die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten auf den Schiffen zur Hanse Sail war überwältigend. Wir haben insgesamt fast 200 Übernachtungen vermittelt“, sagt Sail-Sprecher Moritz Naumann. „Es sind nur noch wenige Restplätze auf der ‚Pippilotta‘ in einer Acht-Bett-Kabine vorhanden.“ Ausgewählt werden kann ein Platz vom 10. auf den 11. August sowie vom 11. auf den 12. August.

