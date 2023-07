﻿Hitze, Hits und ein gerührter Roland Kaiser: Ausnahme-Künstler begeistert 16 000 Fans im Iga-Park

Rostock. Passender hätte es nicht sein können: Kaiserwetter im Rostocker Iga-Park beim Auftritt von Roland Kaiser. 16 000 Fans hatten am Samstag auf den abendlichen Strandbesuch verzichtet und sich für ihr Idol auf den Weg nach Schmarl gemacht. Teilweise warteten die Kaiser-Anhänger schon seit den Morgenstunden an den Toren des Konzertgeländes.

Der 71-Jährige belohnte diese Fanliebe wie gewohnt mit einer perfekten Show – trotz annähernd 30 Grad akkurat mit Sonnenbrille, langem Hemd, Anzug und Jacke, die er aber schnell ablegte.Gleich zu Beginn gab es bei „Es ist alles okay“ quasi einen Querschnitt seiner größten Hits in einem Titel. Kaiser sang von seiner Liebe zu „Santa Maria“ und „Joana“ und über „Extreme“ in seiner Gefühlswelt. Die Fans in Rostock zeigten sich textsicher – sie sangen nicht nur inbrünstig mit, sondern klatschten trotz der Temperaturen fleißig im Takt.

Es ist wie „nach Hause kommen“

Kein Wunder, dass Kaiser gleich danach „Gut, dass Ihr da seid“ anstimmte – die erste Single aus seinem nächsten Album „Neue Perspektiven“, das Ende Juli erscheint. Für ihn seien die Auftritte wie „nach Hause kommen“, so Kaiser unter dem Jubel der Fans. Immerhin spielte er bereits 15 Mal im Iga-Park und 30 Mal in Rostock. Viele der Fans waren auch schon mehrfach dabei.

Was die Fans dann erlebten, war ein Querschnitt durch die musikalische Vergangenheit des Ausnahme-Künstlers, der seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich ist. Da hatte sicher jeder im Publikum die Chance, sein Lieblingslied zu hören. Ob „Dich zu lieben“, „Liebe kann uns retten“ oder „Amore mio“ – sobald die ersten Takte der Live-Band erklangen, erkannten die Fans sofort die Titel und belohnten das mit Applaus und Jubel.

Das Konzert von Roland Kaiser am Samstag im Iga-Park war restlos ausverkauft. © Quelle: Ove Arscholl

Aber Kaiser, der trotz der Hitze wie gewohnt auch mitswingte, gab an diesem Abend nicht nur seine Hits, sondern auch Cover zum Besten: Zum Beispiel „Lass uns leben“ von Westernhagen oder „Midnight Lady“ von Chris Norman. Ganz Profi machte sich der Sänger diese Titel so zu eigen, dass sie auch aus seinem Repertoire stammen könnten. Frenetisch gefeiert wurde auch das Udo-Jürgens-Medley vom Kaiser. Wo Platz war, nutzte das Publikum sogar die Chance zumTanzen.

Noch vor einem Jahr waren gut 20 000 Fans zum Konzert des Schlagersängers gekommen. Dass es diesmal weniger waren, lag aber nicht an geringerer Nachfrage. Im Gegenteil: Noch vor dem Beginn des Konzertes suchten Menschen online und auf dem Gelände nach Tickets. Viele machten es sich auch außerhalb der Zäune bequem und lauschten von dort. Die Veranstalter hatten das Ticket-Kontingent aber etwas heruntergefahren, was der Stimmung keinen Abbruch tat. Im Gegenteil. Dafür lief die Logistik – zum Beispiel bei der Getränkeversorgung und am Einlass – diesmal besser als letztes Jahr.

Lee Caspi, Frieda Meyer, Paula Möller und Zora Neo (v. l.) gehören zur Band von Roland Kaiser. © Quelle: Ove Arscholl

Insgesamt 28 Titel spielte der Schlagersänger mit seiner Band am Samstag in Rostock. Deshalb durfte er auch wieder länger auftreten als alle anderen Künstler im Iga-Park. Bis 22.30 Uhr stand Roland Kaiser auf der Bühne. Und besonders die Zugaben wie „Joana“ und „Warum hast du nicht nein gesagt“ wurden mit frenetischem Jubel belohnt. Und als sein gewohntes Abschiedslied „Bis zum nächsten Mal“ erklang und dazu Tausende Handylampen leuchteten, waren die 16 000 Fans zwar traurig, dass der Abend zu Ende ist, auch Roland Kaiser selbst wirkte angesichts des Jubels fast zu Tränen gerührt.

Aber für die meisten der Besucher war der Titel Programm: Denn die Fans kommen garantiert wieder, weil auch Roland Kaiser der Hansestadt regelmäßig einen Besuch abstattet – schon kommendes Jahr soll Roland Kaiser wieder nach Rostock kommen. Einen Termin gibt es aber noch nicht.

