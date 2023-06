﻿Rostocker Architektin über Hochhäuser: „Wir müssen groß denken und auch mal etwas wagen

Rostock. Die historischen Speicher am Stadthafen und die Giebelhäuser aus der Hansezeit in der Innenstadt sind wunderschön, aber die wird heute so nie wieder jemand bauen können. „An das Original kommen Nachbildungen nie heran, aber das ist auch in Ordnung“, sagt die Rostocker Architektin und Innenarchitektin Katrin Lübs. Statt immer nur die alten Schablonen zu kopieren, müsse etwas Neues her.

„Wir müssen groß denken und auch mal etwas wagen“, fordert die Diplom-Ingenieurin, die in Leipzig, Wismar und Sheffield in Großbritannien studiert hat. So wären Hochhäuser kein Makel, sondern könnten eine architektonische Landmarke sein – beispielsweise am Stadthafen oder in Warnemünde. Sie verstehe nicht, warum Mehrgeschosser noch immer so verpönt seien, schließlich wären sie platz- und ressourcensparend sowie kostengünstiger als Einfamilienhäuser.

Entwurf für Archäologisches Landesmuseum eint Form und Inhalt

Auch auf mehreren Etagen könnten moderne Lebenskonzepte realisiert werden, mit einzelnen Wohnräumen und solchen, die gemeinsam genutzt werden. Wichtig sei immer, mit klugen Überlegungen eine entsprechende Hülle für eine sinnvolle Nutzung zu entwerfen. Was hochtrabend klingt, ist denkbar einfach: Form und Inhalt müssen zusammenpassen.

Hochhäuser könnten eine architektonische Landmarke sein – beispielsweise am Stadthafen oder in Warnemünde, sagt die Rostocker Architektin und Innenarchitektin Katrin Lübs. © Quelle: Katrin Zimmer

Das ist auch der Grund, aus dem Lübs, die seit 2018 ein Büro in der Kröpeliner Straße betreibt – ihre Büropartnerin Wiebke Brendel sitzt in Flensburg – den Entwurf für das Archäologische Landesmuseum in Rostock für äußerst gelungen hält. „Auf den ersten Blick ist es sicher ungewohnt, sogar ein bisschen brutal, aber die Form passt perfekt zum Inhalt“, so die gebürtige Hansestädterin, die sich inzwischen auf Innenarchitektur spezialisiert hat.

Der Entwurf für das „ALM“, das bis 2030 am Stadthafen gebaut werden soll, stammt aus der Feder des dänischen Büros Lundgaard & Tranberg Arkitekter aus Kopenhagen. Er wurde im vergangenen Jahr von einer fünfzehnköpfigen Jury zum besten von 20 eingereichten Vorschlägen gekürt. „Gerade von Skandinavien können wir hier im Norden, hier in Rostock, viel lernen“, so Lübs, die sich ehrenamtlich im Bund deutscher Innenarchitekten (BDIA) und seit Kurzem auch im Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU) engagiert.

Der Siegerentwurf für das geplante Archäologische Landesmuseum in Rostock des Kopenhagener Architekturbüros Lundgaard & Tranberg © Quelle: Lundgaard & Tranberg

In das neue Museum, so die gelernte Maurerin, würden Besucher aus der ganzen Welt kommen. Um die Exponate anzusehen, aber auch wegen des Bauwerks an sich. „Architektur kann anziehen – sowohl Menschen, die hier leben wollen, als auch Touristen“, sagt Lübs. Gleiches gelte auch für einen weiteren geplanten Neubau im Stadthafen: „Eine Stadt wie Rostock braucht ein vernünftiges Theater.“

Neuer Rathaus-Anbau in Rostock

Für mehr als 100 Millionen Euro soll der Neubau am Bussebart entstehen und 2027 fertig sein. Im gleichen Jahr wie der 69 Millionen Euro teure neue Rathaus-Anbau am Neuen Markt. Auch dieser ist nach Ansicht der Rostocker Innenarchitektin sehr gelungen – weil er sich in die Umgebung einfügt und weil darin rund 500 Menschen nach dem Share-Desk-Prinzip arbeiten werden, einer modernen Form der Büroarbeit, bei der sich mehrere Personen einen Schreibtisch teilen, diesen abwechselnd nutzen oder im Homeoffice bleiben.

Ursprünglich sollte bereits Ende 2019 mit den Bauarbeiten für das neue Rathaus in Rostock begonnen werden. Doch weil die Pläne noch einmal grundlegend verändert wurden, geriet der Bauherr KOE in Verzug. © Quelle: MHB Architekten

„Früher hat man versucht, möglichst viele Menschen auf wenig Raum unterzubringen. Das ist es heute nicht mehr“, sagt Lübs. Es brauche moderne Bürokonzepte, die sowohl Treffpunkte als auch Rückzugsräume für Einzelarbeiten ermöglichen. Die Entwürfe für den Rathausanbau stammen aus dem Berliner Büro MHB Architekten.

Verband vereint 1800 Firmen-Chefinnen Seit mehr als 65 Jahren setzt sich der Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU), der aktuell bundesweit 1800 Mitglieder zählt, für mehr weibliches Unternehmertum, mehr Frauen in Führungspositionen und bessere Bedingungen für Frauen in der Wirtschaft ein. In MV fanden sich vor 20 Jahren rund ein Dutzend Firmenchefinnen zusammen, um sich auszutauschen und sich zu unterstützen. Gegenwärtig zählt der von der Rostockerin Iris Tschischke geführte Landesverband 21 Mitglieder. Die VdU-Jahresversammlung, bei der mehr als 200 Teilnehmerinnen aus Deutschland erwartet werden, findet in diesem Jahr vom 15. bis 17. Juni in MV statt.

Über Neuigkeiten aus der eigenen und anderen Branchen tauschen sich Donnerstag und Freitag gut 200 Unternehmerinnen aus ganz Deutschland in Rostock-Warnemünde aus. Dort findet unter dem Motto „Globalisierung und Regionalisierung“ die VdU-Jahresversammlung statt. Es sei eine hervorragende Gelegenheit, den Teilnehmerinnen zu zeigen, dass MV mehr zu bieten hat als nur Tourismus, so Iris Tschischke, Vorsitzende des Landesverbands der Unternehmerinnen.

