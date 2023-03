﻿Bauarbeiten an den Anlegern: Hohe-Düne-Fähre nimmt tagelang keine Autos mit

Warnemünde. Es ist das größte Investitionsprogramm der Reederei in diesem Jahr – und es soll die Verbindung zwischen Warnemünde und Hohe Düne „grüner“ machen. Doch bevor das so weit ist, gibt es kurzzeitig schlechte Nachrichten für Pendler: Die Weiße Flotte hat angekündigt, dass sie ab dem 20. März für mehrere Tage keine Autos mehr über die Warnow transportieren kann.

„Der Grund sind Rammarbeiten an den Anlegern, die wir leider nur jetzt ausführen können und die für unsere Zukunftspläne enorm wichtig sind“, sagte Reederei-Geschäftsführer Knut Schäfer der OZ. Für Fußgänger wird ein Ersatzverkehr zwischen Warnemünde und Hohe Düne mit einer Personenfähre eingerichtet.

Automatische Anleger und „grüner Antrieb“

Gleich zwei Modernisierungen plant Schäfer für die Fähren „Warnow“ und „Breitling“: „Die Rammarbeiten sind nötig, weil wir ein automatisches Anlegesystem einbauen.“ Das heißt, die Fähren werden künftig mit abschaltbaren Magneten an die Anleger andocken und von den Magneten auch in Position gehalten. „Wir wollen so dafür sorgen, dass wir Maschinen abschalten können, wenn wir am Anleger liegen“, erklärt Schäfer. Bislang müssen die Fähren mit dem Schiffsantrieb an Ort und Stelle gehalten werden. Das kostet Treibstoff, sorgt für unnötige Emissionen. Die Fähren wurden bereits umgerüstet. Zur Sicherheit liegt in Warnemünde auch eine Ersatzfähre – die „Wittow“, die sonst auf Rügen im Einsatz ist – bereit.

Der zweite Schritt: Die Warnowfähren werden ab Ende 2023 mit Batterien ausgestattet. „Wir haben in Berlin zehn Jahre Erfahrung mit dem Betrieb von Elektrofähren“, sagt Schäfer. Nach der Saison beginnt auf der ersten Fähre der Umbau, bis zum Frühsommer 2024 sollen beide Schiffe umgerüstet sein. Kosten für das Vorhaben nennt die Reederei nicht.

Fähre Hohe Düne: Vier Tage kein Autoverkehr

„Dass es beim Umbau der Anleger zu Ausfällen kommt, bedauern wir sehr“, so Schäfer. Die Arbeiten sollen am 20. März um 9 Uhr beginnen und maximal vier Tage dauern. „So lange können wir leider keinen Autotransport anbieten.“ Die Ersatzpersonenfähre werde so eingesetzt, dass auch alle Schulkinder pünktlich zur Schule und wieder zurück kommen. „Sie wird zwischen 6 und 19 Uhr verkehren“, sagt der Reedereichef.