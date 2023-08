IG Bau warnt vor Wohnungsnot in Rostock – mehr als 8000 altersgerechte Wohnungen fehlen

Rostock. Zu wenig Wohnraum für Senioren in Rostock: Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hat davor gewarnt, dass es für die kommende Renten-Generation der „Baby-Boomer“ zu wenig altersgerechte Wohnungen in der Hansestadt geben wird. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf neueste Zahlen, die das Pestel-Institut bundesweit für Städte und Kreise ermittelt hat. Die Wissenschaftler haben die Bevölkerungsentwicklung im Rahmen einer Studie zur künftigen Wohnsituation von Senioren untersucht.

Neue Rentengeneration benötigt seniorengerechtes Wohnen

Dabei kam heraus, dass in 20 Jahren rund 7100 Menschen mehr in Rostock leben werden, die zur Altersgruppe 67plus gehören. Insgesamt sind das 54 800 Menschen. Jörg Reppin, Bezirksvorsitzender der IG Bau Mecklenburg erklärt: „In den kommenden Jahren werden in Rostock immer mehr ältere Menschen eine barrierearme Wohnung brauchen – ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl“.

Nach Angaben des Pestel-Instituts benötigen bereits heute mehr als 8000 Haushalte in Rostock eine Seniorenwohnung, weil in ihnen Menschen im Rentenalter leben, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Nach Berechnung der Wissenschaftler wird diese Zahl in den nächsten 20 Jahren auf mehr als 8700 Wohnungen ansteigen.

Altersarmut aufgrund von Wohnkosten

Die IG Bau befürchtet neben dem Wohnungsmangel auch eine zunehmende Altersarmut durchs Wohnen und glaubt, dass deutlich mehr Menschen auf staatliche Unterstützung angewiesen sein werden. „Wenn die Wohnkosten weiter in dem Tempo der letzten Jahre steigen, werden viele Senioren, die damit heute längst noch nicht rechnen, ihren Konsum einschränken müssen. Ältere Menschen werden die hohen Mietpreise oft kaum noch bezahlen können“, so Reppin.

Der Grund hierfür seien einerseits die Gefahren eines sinkenden Rentenniveaus und andererseits die steigenden Kosten für das Wohnen. Laut IG Bau betrifft dies nicht nur Mieter, sondern auch Wohneigentümer, wenn beispielsweise Sanierungen anfallen.

IG Bau fordert preiswerten und altersgerechten Wohnraum

Die IG Bau fordert die Schaffung von preiswertem und altersgerechtem Wohnraum und sieht hier die Pflicht bei Kommunen, Land und Bund. „Angesichts der drohenden ‚grauen Wohnungsnot‘ ist deutlich mehr Geld für den Neubau von Seniorenwohnungen, aber auch für die altersgerechte Sanierung bestehender Wohnungen erforderlich.“

Zusätzlich schlägt die IG Bau eine Selbstverpflichtung für große Wohnungskonzerne vor. Aufgrund des Mangels an Seniorenwohnungen fordert sie, dass 20 Prozent der frei werdenden Wohnungen altersgerecht umgebaut werden.

OZ