﻿Rostock im Sammelfieber: Prachtvolle Pilze im Botanischen Garten präsentiert

Rund 350 Arten wachsen in den heimischen Wäldern. Nicht alle von ihnen sind genießbar, viele sogar giftig. Welche das sind, konnten Besucher bei der Landes-Pilzausstellung am Wochenende in Rostock erfahren.

Tausende Besucher strömten am Wochenende in die Landes-Pilzausstellung in den Botanischen Garten der Universität Rostock, darunter auch Laura Schwerdtfeger (25), Hanna-Greta (4) und Rico Schmidt (35).

Rostock. Steinpilze, Pfifferlinge und Maronen kennen die meisten Menschen mindestens als köstliches Gericht vom Teller. Wer sich gezielt auf die Suche begibt, findet sie auch in den heimischen Wäldern in und um Rostock. Wie viele Arten dort tatsächlich wachsen und wie sie in natura aussehen, konnten Besucher der Landes-Pilzausstellung am Wochenende im Botanischen Garten der Universität Rostock erfahren.

Die Landes- Pilzausstellung im Botanischen Garten der Universität Rostock gilt als eine der größten Freilandschauen ihrer Art in ganz Deutschland. © Quelle: Frank Söllner

Schon seit 1978 werden dort alljährlich im Herbst unter freiem Himmel die schönsten und größten Vertreter der Frischpilze gezeigt, die in Deutschland wachsen. Bei guter Witterung können das laut Angaben von Experten bis zu 350 Sorten sein. Regelmäßig zur Ausstellung sowie an jedem Wochenende zur Pilzzeit im Spätsommer und Herbst stehen ehrenamtliche Pilzberater bereit, um Sammlern zu erklären, ob die Exemplare, die es in ihre Körbe geschafft haben, genießbar oder giftig sind.

Tausende Besucher strömten am Wochenende in die Landes-Pilzausstellung in den Botanischen Garten in Rostock. © Quelle: Frank Söllner

Etwa 2500 Besucher sahen sich laut Angaben der Veranstalter am vergangenen Wochenende die Pilzausstellung in Rostock an. Sie gilt als eine der größten Freilandschauen ihrer Art in ganz Deutschland. Insgesamt konnten seit 1978 mehr als 110 000 Zuschauer gezählt werden. Nur 2002 musste die Ausstellung wegen extremer Trockenheit ausfallen.

