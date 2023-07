﻿Rostock im TV: Warum das ZDF vier Wochen lang aus der Hansestadt sendet

Rostock. Rostock geht auf Sendung: Vier Wochen lang ist ein Team des ZDF in der Hansestadt unterwegs, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und Beiträge für Sendungen wie das „ZDF-Morgenmagazin“ oder „Volle Kanne – Service täglich“ zu produzieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für das ZDF-Bürgerprojekt war erstmals im Mai 2018 ein Reporterteam vier Wochen ununterbrochen in einer Stadt präsent und nahm dort am Alltagsleben teil. „ZDF in Rostock“ ist die 25. Auflage dieses Projekts.

Themen: Tourismus, Klimaschutz und Bürger-Alltag

Vom 3. bis 28. Juli wollen Reporterin Beatrice Steineke und Kameramann Sacha Seibert herausfinden, welche Rolle Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Rostock spielen. Welche Bedeutung hat das für den maritimen Tourismus und den Hafen als Wirtschaftsfaktor? Und was prägt das Alltagsleben der Menschen an der Warnow-Mündung im Nordosten Deutschlands abseits dieser lokalpolitischen Vorhaben? Diesen und anderen Fragen soll „ZDF in Rostock“ nachgehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was das ZDF-Team dreht, können Zuschauer mitentscheiden: Themenvorschläge für die Berichterstattung aus Rostock können per E-Mail gesendet werden an: zdfin@zdf.de.

OZ