﻿Rathaus, Universität, Polizei: Wie sich Frauen in Rostock an die Spitze kämpften

OZ-Weihnachtsaktion 2022 startet: Diese Projekte in MV werden unterstützt

Dass Ihnen, liebe OZ-Leser und -Leserinnen, die Menschen im Land am Herzen liegen, haben sie bei unserer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ schon oft bewiesen. Mehr als sechs Millionen Euro kamen für Projekte in MV bereits zusammen. Nun geht unsere Aktion in eine neue Runde. Mitmachen lohnt sich.