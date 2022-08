Das Festival „All Inklusiv“ wird am 26. August mit einer Gala in der Rostocker Stadthalle eröffnet. Bis zum 28. August gibt es verschiedene Events, mit denen Olympiasieger Christian Schenk zeigen will, was die Hansestadt zu bieten hat.

Rostock. „Alle Menschen sind besonders“ – unter diesem Motto startet am 26. August in Rostock das erste Festival der Inklusion unter dem Titel „All Inklusiv“, organisiert und erdacht vom Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk (57) aus Rostock. Eröffnet wird das Festival, das bis Sonntag, 28. August, an mehreren Orten in ganz Rostock läuft, am Freitag um 19 Uhr mit einer Gala mit bis zu 400 Gästen in der Stadthalle.

Dabei präsentiert Schenk unter anderem Musik des Hornisten Felix Klieser, der vom Rostocker HMT-Professor Stephan Imorde am Klavier begleitet wird.

Botschaften von Schäuble und Baumgart

Die „Coole Meute“, neun geistig behinderte Menschen zwischen 15 und 30 Jahren, werden mehrere Lieder vortragen. Auftreten werden bei „All Inklusiv“ unter anderem der paralympische Silber-Medaillengewinner im Kugelstoßen Mathias Mester sowie zahlreiche andere Sportler. Außerdem gibt es Video-Einspielungen von Steffen Baumgart oder Wolfgang Schäuble. Von 14 bis 16 Uhr läuft in der IHK Rostock ein Projekt zur Berufsorientierung für Menschen mit Beeinträchtigung.

Der Hornist Felix Klieser tritt am Freitag, 26. August, beim Festival „All Inklusiv“ in der Rostocker Stadthalle auf. © Quelle: Maike Helbig

Am Samstag, 27. August, läuft das Festival ab 10 Uhr mit Workshops in der Frieda 23, mit Kochkursen, einem Rundgang unter dem Motto „Von Tieren lernen“ im Zoo und einem Reitkurs mit dem Deutschen Meister im Reiten, Holger Wulschner aus Wriezen, am Werftdreieck. Dort kann man auch lernen, Alpakas zu führen.

Lesung und Sport für alle

Um 17 Uhr liest die Künstlerin Ambra Durante aus Genua. Die 22-Jährige lebt und arbeitet in Berlin und hat 2020 das Buch „Black Box Blues“ über Depressionen veröffentlicht. Ihre Lesung über Malerei und Psyche ist, so sagt sie, „eine Erzählung in Bild und Text über den Grund, am Leben zu trauern und wie es sich trotzdem weiterführen lässt“. Ein Gespräch zum Thema Inklusion beginnt um 19 Uhr in der Aula der Universität und ebenfalls ab 19 Uhr startet die inklusive Diskothek in der HMT.

Die Künstlerin und Autorin Ambra Durante(22) aus Genua lebt in Berlin. In der Rostocker Kunsthalle liest sie aus ihrem Buch über Depressionen. © Quelle: privat

Am Sonntag, 28. August, geht es mit einem inklusiven Lauf und Kubb für jedermann ab 9 Uhr im Leichtathletikstadion weiter. Um 11 Uhr beginnt im Liwu der Film „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“. Christian Schenk sagt zu seinem Engagement: „Wir werden die vorbildlichsten Inklusions-Neuheiten Rostocks präsentieren, als Fortführung von Kommune Inklusiv, wo Rostock vor fünf Jahren ausgezeichnet wurde. Auch, um zu zeigen, wie sich Rostock im Bereich Inklusion positioniert hat. Das wird aber keine einmalige Zirkusveranstaltung, sondern es geht als ‚All Inklusiv 365‘ interkulturell mit verschiedenen Veranstaltungen weiter.“

190 000 Menschen mit Handicap in MV

Mit diesem Festival will der frühere Zehnkämpfer und Landestrainer im Para-Sport die Hansestadt Rostock zur Vorzeigestadt in Sachen Inklusion entwickeln. Rostock hatte sich vor fünf Jahren für das Projekt „Kommune Inklusiv“ beworben und war unter 130 Mitbewerbern aus ganz Deutschland vom Bund ausgewählt worden. Seitdem hat sich sehr viel getan in der Stadt zum Thema Inklusion, sagt Schenk. Gefördert auch von der Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Die Linke), die auch das Grußwort bei der Eröffnungsgala in der Stadthalle halten wird.

In Rostock, sagt Schenk, leben 20 000 Menschen mit einem geistigen oder körperlichen Handicap. In ganz MV sind es sogar 190 000 Menschen. Zwölf Prozent der Bevölkerung. Der Zwei-Meter-Mann, der vor einigen Jahren in seiner Autobiographie über seine Depressionen nach der Sportlerkarriere und sein Doping zu aktiven Zeiten geschrieben hat, sagt: „Die Tonalität dieses Festivals, dieses gesamten Wochenendes soll fröhlich sein und das Thema Inklsuion auf allen Ebenen voranbrigen.“