Instagram-Account von Rostocks OB Eva-Maria Kröger offenbar gehackt

Rostock. 3749 Menschen folgen ihr im sozialen Netzwerk Instagram, jetzt wurde der Account von Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger offenbar gehackt. Am Montagmorgen wurde dort ein Post veröffentlicht, nach dem die Linken-Politikerin Geld in Krypto-Währungen investiert und innerhalb weniger Stunden kräftig Kasse gemacht haben soll.

Dieser Beitrag erschien auf dem Instagram-Account von Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger. © Quelle: OZ

Unter dem Post hatte Politik-Influencerin Lilly Blaudszun gefragt, ob der Account gehackt wurde oder ob schon 1. April sei. Nach knapp einer Stunde war der Beitrag verschwunden.

Die langjährige Bürgerschafts- und Landtagsabgeordnete Eva-Maria Kröger ist die erste Frau an der Spitze Rostocks. Die 40-Jährige hatte den Amtseid am 18. Januar in der Bürgerschaft geleistet und am 1. Februar die Arbeit als Oberbürgermeisterin aufgenommen.