﻿Rostock investiert Millionen in die Schulen

Rostock. Wie viel Geld steckt Rostock im kommenden Schuljahr in die Bildung der Kinder und Jugendlichen? Zumindest hinsichtlich der Rahmenbedingungen für gutes Lernen (Schulgebäude oder etwa Digitalisierung) gibt es nun Zahlen und Fakten.

In der Hansestadt stehen 44 Schulen in kommunaler Trägerschaft und 16 sogenannte freie Schulen, wie beispielsweise die Waldorf- oder Werkstattschule. Fast 16 000 junge Leute – inklusive der mehr als 1800 kommenden Erstklässler – lernen an kommunalen Schulen, beinahe 6000 an „Privatschulen“. Gut 6550 Schüler und Azubis lernen im neuen Schul- und Ausbildungsjahr an den vier Beruflichen Schulen in Trägerschaft der Stadt und den acht Beruflichen Schulen in freier Trägerschaft.

Die Anzahl der Schüler an den allgemeinbildenden Schulen erhöht sich im neuen Schuljahr um mehr als 300. Die Raumkapazitäten sollen ausreichend sein, sagt die Leiterin des Schulverwaltungsamtes, Elke Watzema, die mit dem staatlichen Schulamt stets in Verbindung steht. „Das Schulsanierungsprogramm wird auch im neuen Schuljahr fortgesetzt“, sagt Elke Watzema. Das betrifft bereits laufende und künftige Vorhaben.

In diese Schulen investiert Rostock

So soll die Errichtung eines Erweiterungsbaus beim Musikgymnasium „Käthe Kollwitz“ in Dierkow im kommenden Sommer fertiggestellt werden; der Rohbau steht bereits. Kosten: 16 Millionen Euro.

Der Ersatzneubau der Beruflichen Schule am Klinikum Südstadt „Alexander Schmorell“ in Lichtenhagen wird mehr als 27 Millionen Euro kosten und voraussichtlich spätestens im Sommer 2024 übergeben werden.

Das Ende der laufenden Sanierung der Außenanlagen der Hundertwasser-Gesamtschule in Lichtenhagen ist für 2025 avisiert. Kosten: 4,1 Millionen Euro. Der Anbau eines Aufzuges und die Umgestaltung des Eingangsbereiches der Hundertwasserschule schlagen mit 1,5 Millionen Euro zu Buche.

Die Innensanierung Berufliche Schule „Dienstleistung und Gewerbe“ in Toitenwinkel soll 2024 beginnen und zwei Jahre dauern. Kosten: rund zehn Millionen Euro. Gut 38,5 Millionen Euro werden für den geplanten Neubau von Schul- und Hortgebäude, Sporthalle und Sportplatz des Schulcampus in der Bonhoeffer Straße in Reutershagen in die Hand genommen. Die Arbeiten auf der Brache sollen 2025 beginnen, Fertigstellung voraussichtlich 2028. „Die Planungen dazu sind in vollem Gange“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Auch der Erweiterungsneubau der Borwinschule in der KTV, der Am Ratsplatz erfolgen soll, wird von 2025 bis 2028 dauern. Kosten des Vorhabens: 15 Millionen Euro.

„Friedensforum“ wird bald zur Baustelle

Die Heinrich-Schütz-Schule in Reutershagen bekommt eine neue Aula. Fertigstellung: 2024. Kosten: 3,8 Millionen Euro. In Vorbereitung ist die Sanierung der Sportfreianlage in der Pablo-Picasso-Straße (Friedensforum) in Toitenwinkel. Sie soll im kommenden Jahr beginnen und 2025 abgeschlossen sein. Hierfür werden dann fast fünf Millionen Euro fällig. Nutzer der Anlage sind vor allem die Küstenschule, Baltic-Schule, die Otto-Lilienthal-Schule und die Grundschule An den Weiden.

Container für Jenaplan-Schüler in Rostock

Für die von Platznöten geplagte Jenaplanschule ist etwas Entlastung geplant. Zumindest im Bereich der Blücherstraße beim Wasserturm. „Im Frühjahr werden dort Container aufgestellt, die Klassen- und Nebenräume enthalten“, sagt Nils Sommer, Technischer Leiter beim „Eigenbetrieb Kommunale Objekt­bewirtschaftung und -entwicklung“ (KOE) – verantwortlich für die Bewirtschaftung, Entwicklung und Vermarktung aller städtischen Immobilien sowie des Güterverkehrs­zentrums (GVZ) Rostock. Für die Jenaplanschule in der Lindenstraße unweit des Steintors steht im kommenden Jahr eine Sanierung der Wasserver- und -entsorgung an.

Digitale Vernetzung und Ausstattung hat noch Lücken

„Die zur digitalen Vernetzung notwendigen Baumaßnahmen sind in drei Viertel der Schulen abgeschlossen“, konstatiert Elke Watzema. Bis Dezember dieses Jahres sollen in allen restlichen Schulen die Arbeiten abgeschlossen sein. Im laufenden Kalenderjahr werden etwa 22 Schulen mit digitalen Displays ausgestattet. in einem Jahr sollen alle Schulen ausgerüstet sein.

Die WLAN-Ausstattung ist an den meisten Schulen mittlerweile vorhanden. Ende 2023 ist der WLAN-Ausbau an allen Rostocker Schulen abgeschlossen. Ebenso sind dann alle Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten ausgestattet (bislang 90 Prozent).

Barbara Cornelius, amtierende Vorsitzende des Ausschusses für Schule, Hochschule und Sport, sagt, dass sie stolz darauf sei, was die Stadt für die Schulen leiste. „Die Herausforderungen sind sehr komplex, beispielsweise sind die Baupreise sehr gestiegen oder es gibt nicht genügend Handwerker.“ Das sei alles nicht einfach umsetzbar. „Umso mehr dankbar bin ich für die intensive Zusammenarbeit mit den Fachleuten vom KOE und dem Schulverwaltungsamt“, sagt Barbara Cornelius.

OZ