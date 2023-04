﻿Rostock ist in Top 10 der besten veganen Ausflugsziele: Wie gut das Angebot wirklich ist

Rostock. Wer auf tierische Produkte beim Essengehen verzichten will, der findet in Rostock eine Vielzahl von veganen oder vegetarischen Optionen. Die Hansestadt landet laut einer aktuellen Erhebung von der Plattform „BesteOnlineCasinos“, die die besten und günstigsten veganen Ausflugsziele in Deutschland ermittelt hat, auf Platz zehn.

292 Restaurants gibt es nach Informationen der Stadt derzeit in Rostock. Hinzu kommen 281 Imbisse und 143 Schankwirtschaften. Laut „BesteOnlineCasinos“ bieten 121 der gastronomischen Betriebe vegane Alternativen an. Untersucht wurde außerdem die Dichte der veganen Restaurants, die Preise für eine Mahlzeit, aber auch andere Angebote der Restaurants, etwa kostenfreies Wlan.

Rostock sammelte 70,57 von 100 möglichen Punkten – und landet damit in der Top 10. Besser schneiden unter anderem Berlin (Platz 1) und Dresden (Platz 2) ab. Doch was sagen Veganer und Menschen, die sich ab und zu mal vegan ernähren, zu dieser Einschätzung?

Rostock Top-Adresse für Veganer – oder doch nicht?

„Das vegane Angebot in Rostock ist auf jeden Fall noch ausbaufähig“, sagt etwa Alma Bauer. Seit sie zwölf Jahre alt ist, isst die 22-Jährige vegetarisch, geht aber gern in veganen Restaurants essen. „Man muss solche Orte auf jeden Fall unterstützen.“ Bauer würde sich wünschen, wenn es mehr Angebote, etwa eine vegane Fleischerei, geben würde.

Das Team der Küche des Friedens: Jule Schaber (v. l.), Cece Bay, Sina Löffler, Rick Kumpfert und Franz Witte. © Quelle: Ove Arscholl

Die 23-jährige Maria Faltin betont, dass es vor allem in Cafés mittlerweile viele vegane Optionen gibt. Auch bei Dönerbuden sei es mittlerweile kein Problem mehr, vegane Saucen zu bekommen.

„Etwa die Hälfte unserer Gäste sind keine Veganer, aber interessiert“

Elizabete Kruglova kocht lieber selbst, anstatt essen zu gehen. „Das Angebot ist zu klein, die Preise zu teuer und ich koche allgemein sehr gern“, sagt die Rostockerin. Allerdings sei Rostock im Kommen. „Das Angebot wird besser. Im Vergleich zu kleineren Städten steht Rostock schon ganz gut da.“ Veganismus sei für viele eine Mode. „Aber das ist doch mal ein positiver Trend, der sich entwickelt hat.“ Die Rostockerin bezeichnet sich als „Hobbyveganerin“, ernährt sich nicht immer komplett vegan, aber vegetarisch. Für sie hat das vor allem ethische Gründe. „Schweine und Kühe sind intelligente Lebewesen und da finde ich das moralisch sehr verwerflich.“

Auch Gastronomin Jule Schaber meint, dass Veganismus mittlerweile eine breite Masse erreicht habe. „Etwa die Hälfte unserer Gäste sind keine Veganer, aber interessiert“, sagt die Chefin der „Küche des Friedens“ in der Wismarschen Straße 127. Im August 2021 hat sie ihren Imbiss eröffnet, verkauft Bowls, Burger, Vöner und Pommes. Knapp zwei Jahre nach der Eröffnung zieht sie ein positives Fazit: „Wir sind sehr froh, dass es so gut angenommen wird, und sind bereits auf der Suche nach einem neuen Laden, da es platzmäßig oft nicht ausreicht.“

Immer mehr vegane Alternativen in Rostocker Restaurants

Die Veganerin hat sich 2013 aus gesundheitlichen Gründen für eine Ernährung ohne tierische Produkte entschieden. Seitdem habe sich viel getan, immer mehr vegane Produkte seien verfügbar. „Klar könnte es immer noch mehr geben, aber ich denke nicht, dass wir da in Rostock noch viel Nachholbedarf haben“, so Schaber. Viele Gäste von außerhalb oder auch Zugezogene würden bestätigen, dass das Angebot in der Hansestadt schon außergewöhnlich gut sei. „Ich habe eine Stammkundin, die jetzt nach Lübeck gezogen ist und erzählt, dass es dort kaum vegane Restaurants gibt.“

Weitere vegane Restaurants (Auswahl) Neben der „Küche des Friedens“ haben Veganer in Rostock zahlreiche Möglichkeiten. Unter anderem gibt es seit vielen Jahren im „Vegangster“ (Waldemarstraße 12) vegane Burger, Suppen, Pommes, aber auch Kuchen und vegane Döner, Vöner genannt. In der „Grünen Kombüse“ (Grubenstraße 47) werden vegane Speisen aus naturbelassenen Lebensmitteln und Zutaten aus regionalem Anbau serviert. Ende 2021 hat das Café „Glückskind“ in der Margaretenstraße 12 eröffnet. Gäste bekommen hier ebenfalls ausschließlich vegane Speisen und Getränke: etwa Kaffeespezialitäten, Kuchen, Waffeln, Brote, Müsli oder Rührtofu statt Rührei.

Neben den rein veganen und vegetarischen Restaurants bieten auch immer mehr klassische Lokale neben Fisch und Fleisch vegane Alternativen. In „Zuiis Restaurant“ in Warnemünde kann die Bratwurst vom Schwein zum Beispiel durch eine Seitan-Bratwurst ersetzt werden. „Die Nachfrage ist groß“, bestätigt eine Mitarbeiterin. „In großen Gruppen sind oft ein oder zwei Veganer dabei.“

Laut der Organisation „ProVeg“ ernährten sich 2021 rund zehn Prozent der Deutschen vegetarisch und zwei Prozent vegan.