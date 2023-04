﻿Feuriger Bluesrock in Rostock: Weltstar Joe Bonamassa begeistert in der Stadthalle

Rostock. Ein Weltstar war in Rostock, aber lediglich 2600 Besucher hatten den Weg in die Stadthalle gefunden. In Europa hat er es immer noch schwerer als zu Hause: Der US-amerikanische Gitarrist Joe Bonamassa kam mit seiner formidablen Band, um fast zwei Stunden Bluesrock zu servieren.

Vielleicht lag es daran, dass der Name Joe Bonamassa hier noch nicht geläufig ist. Und womöglich lag es auch daran, dass Bluesrock insgesamt seine goldenen Zeiten hinter sich hat und nur noch ein Nischen-Publikum anzieht, das zudem in die Jahre gekommen ist.

Wie auch immer, ein gut gelaunter und professioneller Gitarrist lieferte sein Programm ab. Nette Geste ganz am Anfang: Aus der Tonkonserve erklang „The Waiting“ von Tom Petty – offenbar eine kleine Ehrerbietung von Bonamassa an seinen 2017 verstorbenen Musikerkollegen.

Eine lange Karriere – viele Songs zur Auswahl

Der Gitarrist (und auch Sänger) Joe Bonamassa kann auf eine längere Karriere verweisen, seit dem Jahr 2000 lieferte der heute 45-Jährige Album um Album ab und hat sich langsam hochgearbeitet.

Das hat nicht nur einen gewissen Starstatus erzeugt, es ergab auch einen großen Stapel von Platten-Veröffentlichungen. Somit konnte Bonamassa auch in Rostock aus einem umfangreichen Song-Katalog auswählen. Es waren Nummern wie „Evil Mama“, „Just ’Cos You Can Don’t Mean You Should“ oder „Lonely Boy“, die der Gitarrist mit seiner energiegeladenen Band spielte.

Obwohl die musikalische Konstellation (und vielleicht auch das Ego) es verlangte, dass der Chef immer im Mittelpunkt der Show blieb, gab es auch Momente der gegenseitigen Dankbarkeit, etwa als Bonamassa seine beiden Backgroundsängerinnen würdigte.

Hin und wieder Freiräume für die Kollegen auf der Bühne

Hin und wieder gab Joe Bonamassa seinen Musikerkollegen Freiräume – besonders seinem Keyboarder Reese Wynans (75), der inzwischen eine Legende seines Fachs ist und bereits mit Größen wie Stevie Ray Vaughan zusammengespielt hat. Reese Wynans ist auch ein Mitglied der Rock ’n’ Roll Hall of Fame – da hatte das Publikum sich auf Wunsch von Joe Bonamassa kurz zu erheben.

Handwerklich gab es an diesem Konzertabend nichts zu meckern, eine überaus geschmeidige Vorstellung von Joe Bonamassa und Band, bis hin zur Zugabe „Mountain Time“. Ob nun jeder Song ein dreiminütiges Gitarrensolo benötigt, das bleibt dahingestellt. Kritikpunkt: Eine überaus laut eingestellte Soundanlage sorgte selbst auf den hinteren Saalplätzen noch für Ohrensausen.