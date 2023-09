Jugendbande zieht mit Axt durch Rostock und bedroht Kind – Polizei greift ein

Rostock. Drei junge Männer im Alter von 16, 18 und 20 Jahren haben am Mittwoch die Polizei in Rostock beschäftigt. Laut den Beamten wurde das Trio am Nachmittag gegen 14 Uhr von Anwohnern dabei beobachtet, wie sie im Bereich des F.-M.-Scharffenberg-Wegs im Stadtteil Groß Klein in mehrere Briefkästen schaute. Mit sich führten die Tatverdächtigen einen demolierten E-Scooter sowie eine Axt.

Zudem meldete sich ein elf Jahre alter Junge bei der Polizei, der durch das Trio belästigt wurde. Es fortderte sein Bargeld. Das Kind ignorierte die Aufforderung und ging schnell weiter. Die Bande ließ von ihm ab.

Als die Polizei die drei stellte, standen sie unter dem Einfluss von Drogen. Zudem fanden die Beamten mehrere ungeöffnete Postsendungen sowie ein Küchenmesser bei dem Trio. Es ist der Polizei bereits wegen anderer Taten bekannt.

Gegen die Tatverdächtigen wird jetzt weiter ermittelt.

