Rostock: Jugendliche brechen in Einrichtung ein und fliehen mit gestohlenem Transporter

Zwei Minderjährige sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Betreuungseinrichtung in Lütten Klein eingestiegen. Sie wurden wenig später von der Polizei gestellt. Womöglich sind sie noch für weitere Taten verantwortlich.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind zwei Jugendliche in eine Betreuungseinrichtung in Rostock-Lütten Klein eingebrochen.

Rostock. Zwei Jugendliche sind in Rostock kurz nach einem Einbruch mit anschließender Flucht in einem Transporter von der Polizei gestellt worden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren die beiden 15- und 16-Jährigen im Stadtteil Lütten Klein in eine Betreuungseinrichtung in der Warnowallee eingestiegen. Die Einrichtung war im August bereits mehrfach von Einbrüchen betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Zeugen berichteten, dass zwei männliche Personen gegen 4.30 Uhr fluchtartig das Gebäude verlassen hätten. Schließlich fuhr ein weißer Transporter mit quietschenden Reifen davon. Durch eine geöffnete Balkontür war ein Alarmsignal aus den betroffenen Räumen zu vernehmen. Die Zeugen informierten daraufhin die Polizei.

16-Jähriger fuhr den Fluchtwagen

Die eingesetzten Beamten konnten den Transporter wenig später in der Nähe Tatorts feststellen und anhalten. Darin saßen der 16-jährige Fahrer und der 15-jährige Beifahrer. Beide kamen zunächst in Gewahrsam. Bei ihnen fanden die Polizisten betäubungsähnliche Substanzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die beiden Jugendlichen erwarten nun Strafanzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dem 16-Jährigen blüht zudem noch Ärger für das Fahren ohne Führerschein und unter Einfluss von Rauschmitteln.

Transporter zwei Tage zuvor gestohlen

Zudem stellte sich heraus, dass der Transporter am vergangenen Dienstag in der Danziger Straße bei einem anderen Einbruch gestohlen wurde. Im Fahrzeug fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Ob die beiden Tatverdächtigen in Verbindung damit stehen, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von Daniel Heidmann