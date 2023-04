Bei dem Versuch ein Fahrrad in Rostock zu stehlen, mussten sich die jugendlichen Täter dem Fenster des Fahrradraums geschlagen geben. Eine 13- jährige Verdächtige wurde bereits gefasst.

Jugendliche Fahrraddiebe scheitern in Rostock an zu kleinem Fenster

Rostock. Eine Gruppe von jugendlichen Dieben mussten sich am Montag, 3. April, einem Fensterrahmen geschlagen geben. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Anwohnerin am Abend einen versuchten Fahrraddiebstahl in der Hansestadt Rostock.

Als die Einsatzkräfte anschließend gegen 21.50 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen, fehlte von den Tatverdächtigen zunächst allerdings jede Spur. Die gewünschte Beute – ein Kinderfahrrad – blieb hingegen zurück. Verkeilt im Fenster des Fahrradraumes.

Dank Hinweise mehrerer Anwohner konnte anschließend eine 13-jährige Tatverdächtige ermittelt werden. Die Rostocker Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen, um die übrigen flüchtigen Jugendlichen aufzuspüren.