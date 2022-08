Am Gedenktag von Lichtenhagen 1992

Welche Strafe erwartet den 14-jährigen Teenager aus Rostock für das Zeigen des Hitlergrußes am Donnerstag in eine TV Kamera?

Am Gedenktag des Pogroms von Lichtenhagen 1992 in Rostock hat ein Jugendlicher bei einer TV-Schalte den Hitlergruß in die Kamera gezeigt. Wie sich jetzt herausstellt, ist der Junge nun doch schon 14 Jahre alt – und damit strafmündig.

