﻿„Clyde und Bonnie“ in Rostock: Verliebtes Duo auf der schiefen Bahn

Schnelles Mittagessen in Rostock: Junger Syrer startet mit Falafel und Döner durch

Wegen des Kriegs in seiner Heimat kam Badr Alddin Alothman nach Deutschland. Weil er keine langfristige Anstellung fand, machte er sich schließlich selbstständig. Das Geschäft an den mobilen Verkaufsständen in Rostock ist jedoch extrem wetterabhängig.