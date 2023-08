﻿Junge Rostockerin illustriert alternatives Buchcover – englische Autorin ist begeistert

Rostock. Im erbitterten Kampf ums Überleben steht eine Frau in eiserner Rüstung einem riesigen Drachen gegenüber, der Feuer speit. Bei diesem epischen Bild handelt es sich um ein alternatives Cover für das Buch „Der Orden des geheimen Baumes“ der englischen Autorin Samantha Shannon. Gezeichnet hat es die Rostockerin Jamila Majdaub. Inspiriert vom populären Werk der Autorin wählte die 22-Jährige aus der Hansestadt dieses Motiv ursprünglich, um ihre Abschlussarbeit an der Designakademie der Hansestadt zu gestalten. Doch im Netz kam ihr Werk so gut an, dass ihr nun gleich ein echter Auftrag winkt.

„Als ich das Cover des Buches sah, wusste ich, dass ich meine eigene Fantasy-Version auf einem iPad zeichnen wollte“, erzählt die Künstlerin. Nach Vollendung des Gemäldes lud Jamila das Foto auf ihr Instagram-Profil hoch und markierte darin auch die Autorin Samantha Shannon. Diese entdeckte das Bild und teilte es auf ihrem eigenen Profil.

Die Rostockerin Jamila Majdaub (22) hat eine alternative Cover-Grafik für das Buch „The Priory of the Orange Tree“ der englischen Autorin Samantha Shannon erstellt. © Quelle: privat

„Ich konnte es kaum fassen, als ich sah, dass sie meine Zeichnung gesehen und auf Instagram geteilt hat, wo sie 83 000 Abonnenten hat“, sagt Jamila. Und die Geschichte wird sogar noch besser. So stehen die beiden Frauen mittlerweile in Kontakt. Offenbar ist die Engländerin so begeistert von den Arbeiten der Rostockerin, dass eine Kooperation im Raum steht. Die Rostockerin könnte bald Hauptillustratorin für das nächste Buch von Samantha Shannon werden. Für die 22-Jährige würde damit ein Traum wahr. Und auch finanziell würde ihr das helfen, denn ganz am Anfang der Karriere kann sie bisher von der Malerei noch nicht leben.

„Ich zeichne jeden Tag mindestens fünf Stunden“

Ihre Leidenschaft für das Zeichnen entdeckte sie im Alter von zwölf Jahren, als sie sich auf Instagram anmeldete und die Werke von Illustratoren und Künstlern sah, die täglich ihre kreativen Arbeiten teilten. „Es begann als Hobby, aber mittlerweile kann ich mir mein Leben ohne das Zeichnen nicht mehr vorstellen. Ich zeichne jeden Tag mindestens fünf Stunden“, erzählt sie weiter.

Ihre künstlerische Laufbahn begann mit Buntstiften. Eines ihrer ersten gelungenen Porträts war das des amerikanischen Schauspielers Cole Sprouse. „Oft male ich auch meine Familie und Freunde, und sie finden die Porträts sehr authentisch“, sagt die Künstlerin.

Jamila Majdaub (22) zeigt ein paar ihrer Werke. Die Rostockerin hat an der Designakademie Rostock studiert. © Quelle: Constantin Krüger

Fantasy-Bücher als Hauptinspiration für digitale Zeichnungen

Mit der Zeit stieg Jamila auf digitale Zeichnungen um. Der Bleistift wurde durch einen Apple Pencil – einen speziellen Zeichenstift für das iPad – ersetzt und das klassische Papier durch digitale Blätter. „Ich liebe es, im Fantasy-Stil zu zeichnen. Da ich viel lese, inspirieren mich Bücher immer wieder für meine Illustrationen“, erklärt die 22-Jährige. So konnte sie ihre beiden Leidenschaften, das Lesen und das Zeichnen, miteinander verknüpfen.

Sie lernte, Onlinepinsel zu nutzen und für jede Phase die passende Technik auszuwählen. „Die Holzkohle- und Zeichenkohle-Blockpinsel nutze ich häufig, da sie eine wunderschöne Textur erzeugen. Den normalen Pencil verwende ich hauptsächlich für Skizzen, während ich mit dem ‚Oriental Pinsel‘ manchmal gerne arbeite“, erklärt sie.

Obwohl sie die Designakademie in Rostock in diesem Jahr abschließt, plant sie, sich in Zukunft in anderen Bereichen, beispielsweise im Tourismusmanagement, auszuprobieren.

