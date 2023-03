﻿Outfits für den Alltag und Ausgefallenes: Diese Rostocker Abiturienten machen Mode

Die jährliche Modenschau, in der Lehrer und Schüler Outfits auf dem Laufsteg präsentieren, hat Tradition an der Christophorus-Schule in Rostock. Nach drei Jahren Corona-Pause konnte das Event wieder stattfinden. Die Organisatoren sind modebegeisterte Schülerinnen und Schüler.

Rostock. Kreativität spielte in seinem Leben schon immer eine große Rolle, sagt Thaddeus Wolf. Der junge Rostocker malte und zeichnete im Kindesalter schon gerne, spielte sogar ein Musikinstrument. Unterstützung habe er dabei immer bekommen, erinnert sich der 18-Jährige. „Ich hatte Glück, dass meinen Eltern das Kreative so wichtig ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass er irgendwann einmal Mode designen und mit seinen Freunden eine Fashion-Show organisieren würde, die Idee kam ihm damals nicht. Jetzt, kurz vor dem Ende seiner Schulzeit, stellten er und seine Mitschüler eine Modenschau an ihrem Gymnasium, der Christophorus-Schule, auf die Beine.

Rostocker Abiturienten: Schöne Kleidung ist ein Wohlfühlfaktor

Nach drei Jahren Corona-Pause konnte das Event, das an der Christophorus-Schule Tradition hat, wieder abgehalten werden. Mehr als 300 Menschen kamen am Freitag, den 17. März, und zeigten sich begeistert von der Zusammenstellung an schönen Kleidern und alltäglichen Outfits, die allesamt von Schülern und Lehrern auf dem Laufsteg präsentiert wurden. Das Motto: „Diamonds are a girls best friend“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nina Würker, Mitschülerin und gute Freundin von Thaddeus, gehörte zu den Hauptorganisatoren. Für sie ist die Kleiderwahl auch eine Ausdrucksform. „Durch Mode kann man sich darstellen und das kann einem ein gewisses Selbstbewusstsein geben“, findet die 18-Jährige. „Jeder kennt doch dieses Gefühl, wenn man ein Outfit trägt und sich darin einfach wohlfühlt.“

Nachdem Nina und Thaddeus 2019 das erste Mal die New Yorker Met Gala und die dortigen Outfits im Fernsehen beobachtet hatten, war die Leidenschaft geweckt. „Wir haben uns danach immer wieder darüber unterhalten“, erzählt der Abiturient. Sogar Fachbücher über Modedesign besorgten sich die beiden. Auf dem Papier fingen sie an, selbst Outfits zu designen.

Von Alltäglich bis Ausgefallen: „Jeder ist ein kleiner Diamant“

Bei dem Motto der Show ginge es nicht nur um Glitzer und Diamanten, betont Nina Würker. „Es soll eher die Botschaft vermitteln, dass jeder ein kleiner Diamant ist. Egal, wie geschliffen man schon ist, man ist schön und hat seinen Wert.“

Bei den dargestellten Outfits gab es deshalb auch eine große Bandbreite zu sehen – von alltäglicher Straßenkleidung über Badehosen bis hin zu Abendkleidern. Ella Liesfeld, die die Begeisterung für Mode ebenfalls teilt, designte und nähte einige Outfits, die an diesem Abend zu bewundern waren.

Die 17-Jährige zeichnete früher ebenfalls sehr gerne. „Ich bin dann durch Thaddeus in diese ganze Modesache reingekommen“, erinnert sie sich. „Dann haben wir zusammen gemalt, telefoniert und uns Themen ausgesucht, zu denen wir eine Kollektion designt haben.“ Besonders der handwerkliche Aspekt gefiele ihr, sagt die Schülerin. „Ich mag es, etwas Physisches zu machen und Dinge zu kreieren.“ An der Rostocker Volkshochschule besuchte sie einen Kurs, in dem sie die Kleidung nähte, die sie an diesem Abend zeigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Junger Modemacher: „Das ist einfach eine Form von Kunst“

Trotz der gleichen Leidenschaft interessieren sich die jungen Modedesigner für sehr unterschiedliche Stile. Haute Couture, eine sehr extravagante und maßgeschneiderte Kleidungsrichtung, begeistert besonders Thaddeus. „Das ist Kleidung, die man im Alltag eigentlich nicht tragen kann“, sagt er. Das Ausgefallene und extrem Kreative daran gefiele ihm deshalb sehr. „Das ist auch einfach eine Form von Kunst“, findet er. Einige seiner Designs wurden bei der Show ebenfalls präsentiert.

Lesen Sie auch

Ella Liesfeld hingegen mag das Alltagstaugliche. „Ready-to-wear“-Fashion, heißt die Stilrichtung, in der sie später beruflich designen möchte. Oft findet sie in Läden nicht genau das, was sie gerne tragen möchte, erzählt sie. „Dann fände ich es toll, das einfach selbst zu kreieren.“ Sowohl Ella Liesfeld als auch Thaddeus Wolf wollen nach dem Abitur an Designschulen studieren. Ihre Mitstreiterin, Nina Würker, dagegen ist sich noch nicht ganz sicher, in welche Richtung sie beruflich gehen möche. Alle drei trugen an diesem Abend aber zu einer stilvollen Show bei.