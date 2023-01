﻿Schnelles Mittagessen in Rostock: Junger Syrer startet mit Falafel und Döner durch

Wegen des Kriegs in seiner Heimat kam Badr Alddin Alothman nach Deutschland. Weil er keine langfristige Anstellung fand, machte er sich schließlich selbstständig. Das Geschäft an den mobilen Verkaufsständen in Rostock ist jedoch extrem wetterabhängig.

Rostock. Wenn die Glocken der Marienkirche am Neuen Markt 8 Uhr schlagen, beginnt der Arbeitstag von Badr Alddin Alothman. Mit seinem mobilen Verkaufsstand steht er zu den Markttagen von Dienstag bis Freitag vor dem Rostocker Rathaus. Der Wagen sei noch neu, sagte der junge Mann, aber deutlich größer als seine bisherigen. „Es ist das Zentrum, hier bereiten wir alles vor“, so der 30-Jährige.

Erst seit zwei Monaten gehöre der Neue Markt zu den Standorten, an denen er und seine Mitarbeiter hungrige Hansestädter und Touristen mit einem schnellen Mittagessen versorgen. Eigentlich, so Alothman, seien Falafel seine Spezialität. Die frittierten kleinen Taler oder Bällchen aus Kichererbsen oder Bohnen stammen aus der arabischen Küche und sind auch hierzulande immer beliebter.

Vom Sportstudium in der Heimat zum eigenen Verkaufsstand

Badr Alddin Alothman ist Ende 2016 nach Deutschland gekommen, als in seinem Heimatland Syrien der Krieg tobte. Damals habe er Sportwissenschaften studiert, sagt der heute 30-Jährige, sei Teil der Internationalen Mannschaft im Ringen gewesen. Doch dann kam alles anders.

In Deutschland angekommen, war das Sportstudium keine Option mehr für Alothman. Er habe probehalber in Hotels und Restaurants gearbeitet, doch nichts davon sei in eine dauerhafte Anstellung gemündet. „Aber ich wollte arbeiten. Man muss etwas machen“, so der gebürtige Syrer. Dann sei sein Vater auf die Idee mit den Verkaufsständen gekommen.

Das war vor etwa zwei Jahren, so der junge Gastronom mit dem schüchternen Lächeln. Inzwischen gehören ihm zwei mobile Verkaufsstände, an denen es verschiedene Falafel-Gerichte gibt sowie Speisen mit Hummus oder Halloumi. Ein Wagen stehe auf der Nordseite des Rostocker Hauptbahnhofs, der andere in der Kröpeliner Straße – aber nur im Sommer, wenn in der Einkaufsmeile mehr Leute unterwegs sind.

Auch im neuen Hauptquartier vor dem Rathaus hätte er gern seine Falafel verkauft, so Alothman. Doch weil der Händler am Platz direkt neben ihm diese dort bereits seit längerer Zeit anbietet, sattelte er um. Deshalb gibt es in dem feuerroten Mobil auf dem Neuen Markt nun Döner und Burger für jeweils etwa fünf Euro, Pommes sowie einige Heiß- und Kaltgetränke.

Noch laufe das Geschäft eher mäßig, weil das Angebot noch nicht so bekannt sei wie die Falafel-Stände und weil das Wetter derzeit nicht gerade dazu einlade, zum Mittagessen aus dem Büro auf die Straße zu gehen, vermutete der Gastronom an einem kalten, trüben Januartag. Bis etwa 19 Uhr stehe er in der Regel hinter dem Tresen, sagte Badr Alddin Alothman. Die letzten ein bis zwei Stunden verbringe er wie die anderen Markthändler mit Aufräumen und Putzen. Für Sport habe er kaum noch Zeit, so der 30-Jährige.

Stammkunden holen sich auch im Winter Bratwurst mit Senf

Ganz genau kann Swen Haupt nicht beziffern, wann er seinen Stand in der Kröpeliner Straße, Ecke Breite Straße öffnet. „Das ist extrem wetterabhängig, gerade jetzt im Winter“, so der Mann, der seit inzwischen zwölf Jahren Original Thüringer Bratwürste grillt. Er schaue morgen in den Wetterbericht und entscheide dann, ob es sich lohne, mit Wagen den Weg in die Fußgängerzone anzutreten.

An seinem mobilen Verkaufsstand versorgt Swen Haupt Rostocker und Urlauber in der Kröpeliner Straße mit Original Thüringer Bratwurst. © Quelle: Katrin Zimmer

Meistens aber, so Haupt, richte er sich auch im Winter von 11 bis 16 Uhr an der Kreuzung gegenüber dem Brunnen der Lebensfreude ein. Vor allem Stammkunden kaufen dann bei ihm. Drei Euro kostet die Wurst im Brötchen, mit Senf oder Ketchup nach Wahl. „Die Deutschen nehmen fast alle Senf“, sagte der Gastronom mit dem mobilen Stand. Im Sommer, wenn mehr Urlauber da sind und Familien mit Kindern, gebe es bei ihm auch Hotdogs. Dann verkaufe er in der Regel von 10 bis 17 Uhr.

Schlechtes Wetter vermiest mobilen Händlern das Geschäft

Mobile Verkaufsstände gibt es in der Rostocker Innenstadt jede Menge. Seit Jahren etabliert hat sich das Coffee Bike, das normalerweise ebenfalls in der Nähe des Universitätsplatzes zu finden ist, zuletzt aber witterungsbedingt pausierte.

In der Langen Straße, gut geschützt in der Ecke des Gebäudes, in dem sich die Galeria-Kaufhof-Filiale befindet, steht seit einigen Monaten ein Wagen, an dem es für gewöhnlich Kumpir gibt. Das sind große Ofenkartoffeln, die mit allen erdenklichen Fleisch- und Gemüsesorten sowie Käse gefüllt werden. Zuletzt blieb das Verkaufsfenster allerdings ebenfalls dicht. Erst mit dem Start der Sommersaison wird das Lastenfahrrad der Eiswerkstatt wieder unterwegs sein.