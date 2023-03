﻿8000 Kilometer auf dem Sattel: Rostocker Paar will mit dem Fahrrad nach Asien

Mit dem Uniabschluss in der Tasche wollen die Rostocker Eduard Mock und Sophie Scheifele für ein Jahr den größten Kontinent der Erde für sich entdecken. Wie sich das junge Paar auf die Tour vorbereitet hat und worauf sie sich am meisten freuen.

Eduard Mock und Sophie Scheifele haben Großes vor: Das junge Paar will mit dem Fahrrad von Rostock in Richtung Asien aufbrechen.

Rostock. Die blauen und gelben Fahrradtaschen sind bis oben hin mit Kleidung und Kochutensilien, einem Zelt sowie zwei Thermo-Schlafsäcke gefüllt. Fast 30 Kilogramm pro Fahrrad, tragen Eduard Mock und Sophie Scheifele in den nächsten Monaten auf dem Sattel. Denn die beiden haben Großes vor: Über 8000 Kilometer wollen sie mit dem Rad zurücklegen – von Rostock bis nach Asien. Zwei Jahre lang hat das Paar seine Reise geplant und Geld gespart.

Doch woher kam die Idee für so ein Abenteuer? „Ich fand Radreisen schon immer die schönste Methode, die Welt zu erkunden“, erzählt Eduard. Zudem sei es umweltfreundlich, kostengünstig und flexibel. „Natürlich ist man beim Radreisen deutlich langsamer unterwegs als mit dem Auto oder so, aber man erlebt die Sachen auch deutlich intensiver.“ Beide lieben Campingurlaub und einfache Reisen. Vor zwei Jahren haben sie ihren ersten Fahrrad-Urlaub nach Dänemark gemacht. „Das war allerdings mit den alten Klapperrädern von meiner Mama und meinem Bruder“, erzählt Sophie lachend.

„Es wird etwas komplett anderes als Urlaub“

Die bevorstehende Reise wird nochmal anders, da sind sich beide sicher. In neue Fahrräder und teure Ausrüstung haben die beiden investiert. Sophies Reise-Touring-Rad hat einen USB-Port im Lenker, um ihr Handy zu laden, und kann über den Dynamo sogar Strom erzeugen. „Es wird etwas komplett anderes als Urlaub. Das hier ist schon mehr ein Abenteuer“, sagt Eduard. Dass das Wetter oder die Einreisebestimmungen einzelner Länder zu Hindernissen werden können, wissen sie.

Das Packen war eine Herausforderung, berichtet Eduard: „Sich einzugestehen, dass man das dritte Sportshirt nicht brauchen wird, war gar nicht so einfach.“ Einzeln wiegt alles nicht viel, aber einige Gegenstände sind voluminös und füllen die Taschen. Auf gute Matratzen konnten die beiden nicht verzichten. „Unser Zelt ist ja zukünftig unser Zuhause“, so Sophie.

Beim Gepäck heißt es: Weniger ist mehr

Jedes Kilo, das zu viel an ihren Reise-Fahrrädern hängt, zählt. „Das wird auf jeden Fall eine körperliche Herausforderung“, sagt Sophie. Zur Vorbereitung haben die beiden zwar regelmäßig Sport gemacht, der bevorstehenden Belastung sind sie sich trotzdem bewusst: „Es kann auch sein, dass wir das alles unterschätzen und nach der Hälfte der Strecke die Tour vorbei ist“, so Eduard. Davon lassen sie sich aber nicht abschrecken. „Solange wir genug Rücklagen für den Rückflug haben, kann nichts schief gehen.“

Das Paar lernte sich während der Schulzeit kennen und zog vor fünf Jahren zum Studieren aus der der Nähe von Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg nach Rostock. „Gerade als Student macht man in Rostock alles mit dem Fahrrad – ob zur Uni oder nach Warnemünde an den Strand“, erzählt Eduard. „Das prägt einen.“

Istanbul ist das erste große Ziel

Was am Ende ihr Reiseziel sein wird, wissen Eduard und Sophie nicht genau. „Unser Ziel ist es, so viele Länder wie möglich mitzunehmen“, so der 25-jährige. Zunächst geht es nach Baden-Württemberg in die Heimat der beiden. Die zweite Etappe soll die Radfahrer nach Istanbul führen. Danach geht es am Schwarzen Meer entlang, erklärt Eduard den Plan weiter. Von dort wollen die beiden nach Neu-Delhi in Indien fliegen und anschließend weiter über Nepal nach Südostasien radeln.

Am Anfang war die Idee, ein festes Ziel zu setzen, doch davon ist das junge Paar inzwischen abgekommen. „Wir lassen uns treiben“, erzählt Sophie. „Das lieben wir so am Radfahren. Wir können morgens aufstehen und einfach entscheiden, in welches Land es als nächstes geht, oder ob wir nördlich oder südlich, an der Küste entlang oder ins Landesinnere fahren wollen.“ Sophie hofft, dass sie vom Fahrrad aus die Mentalität und Kultur eines Landes besser erleben können.

Ein Jahr wollen die beiden unterwegs sein

Ein bis eineinhalb Jahre wollen die beiden auf dem Sattel sitzen und in die Pedale treten. „Wir wollen uns nicht einschränken und das machen, worauf wir Lust haben, aber auch unseren Weg, den wir außerhalb unseres Abenteuers haben, nicht aus den Augen verlieren.“ Die 24-jährige hat Germanistik und Philosophie an der Uni Rostock studiert und möchte anschließend ihren Master machen.

Ihr Freund Eduard hat vor kurzem sein Chemiestudium abgeschlossen und plant, nach der Reise zu promovieren. „Wenn man erstmal ins Arbeitsleben gestartet ist, hat man oft nicht die Chance, ein Jahr freizumachen und zu reisen – das wollen wir jetzt nutzen“, sagt er.