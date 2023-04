Polizei bittet um Mithilfe: Zwölfjähriger Junge aus Rostock vermisst

Rostock. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten zwölfjährigen Justin Kadur aus Rostock. Justin hatte sich zuletzt am Dienstag, 25. April, mit einem Freund in der Rostocker Innenstadt aufgehalten. Die Kinder haben sich zwischen 16.30 und 17 Uhr an der Haltestelle Steintor getrennt. Dort verliert sich die Spur des Jungen. Als der Zwölfjährige nicht wie verabredet in seiner Wohngemeinschaft erschien, wurde die Polizei informiert.

Justin ist ca. 1,44 Meter groß, sehr schlank und hat kurze braune Haare. Auf den ersten Blick wirkt er jedoch jünger. Bekleidet ist Justin mit einer hellgrauen Kaputzenjacke und einer schwarzen Hose. Er trägt schwarz-graue Schuhe.

Trotz umfangreicher Suche konnte der Zwölfjährige bisher nicht gefunden werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung deshalb dringend um Hilfe bei der Suche. Wer Justin seit seinem Verschwinden gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, meldet sich bitte beim Rostocker Kriminaldauerdienst (KDD), Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/4916-1616. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.