Für die 69 Millionen Euro teure Erweiterung des Verwaltungssitzes in Rostock mussten am Neuen Markt vor Kurzem 30 Bäume weichen. Als Nächstes rücken Archäologen und Munitionsbergungsdienst an. Wann das neue Rathaus fertig sein soll.

