﻿Kai Diekmann plaudert in Rostock über seine Zeit bei „Bild“

Fehlende Wirtschaftlichkeit

Wer in Bad Doberan ab 7. Oktober ein Päckchen verschicken möchte, muss umdenken. Denn die Postbank-Filiale mit Poststation in der Innenstadt schließt. Die Kunden ärgern sich und müssen für Beratungen in Zukunft nach Rostock fahren. Eine alternative Poststation gibt es in der Schatzinsel am Handelspark.