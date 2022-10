﻿Kantine Glatter Aal in der Rostocker Innenstadt schließt: „Irgendwann kapituliert man“

Nach zwölf Jahren schließt in der Rostocker Stadtmitte die Kantine Glatter Aal. Pandemie, Inflation und die Baustelle hätten sie in die Knie gezwungen, sagt der Betreiber. Für den Gastronomen ist es nach 40 Jahren im Job das erste Mal, dass er vor dem Aus steht.

Rostock. Mit verschränkten Armen sitzt Uwe Hesse an einem Tisch in der Kantine Glatter Aal in der Rostocker Stadtmitte. Er mustert den menschenleeren Raum. Es ist Freitagnachmittag, der Gastronom hat gerade abgeräumt und zugemacht. So wie immer zum Wochenende hin. Nur, dass es das letzte Mal ist.

„Es war eine schöne Zeit“, sagt Uwe Hesse, dessen Lokal hinter dem Neuen Markt ab Dienstag offiziell geschlossen ist. Pandemie, Inflation und die Baustelle vor der Tür hätten die Kantine in die Knie gezwungen. „Einige Stammgäste sind heute noch mal hergekommen und haben sich verabschiedet“, berichtet der 57-Jährige. Immerhin hätten Besucher und Personal einen Alltag geteilt. „Das ist alles sehr emotional.“