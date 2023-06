﻿Zu Gast bei Manöver in Rostock: Kanzler Scholz landet mit Hubschrauber auf Marine-Fregatte

Derzeit trainiert die deutsche Marine im Rahmen eines Nato-Verbandes in der Ostsee für den Ernstfall. Diese Gelegenheit nutzt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag, um sich einen Eindruck von den Fähigkeiten der Marine zu machen. Dabei bekommt er mehrere Fregatten, ein U-Boot sowie Eurofighter und Tornados zu sehen.

Rostock. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montag zum Besuch der Marine in Rostock eingetroffen. Kurz nach 10.30 Uhr landete er mit einem Hubschrauber vom Typ SeaKing an Bord der „Mecklenburg-Vorpommern“ (MVP). Die Fregatte ist das Flaggschiff des ständigen Einsatzverbandes der Nato (SNMG1), der derzeit im Nordatlantik und in der Ostsee im Einsatz ist.