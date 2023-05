Unbekannte zünden Karls-Erdbeerhäuschen in Rostock an

Rostock. Mutmaßliche Brandstifter haben am Montagmorgen in der Rostocker Margaretenstraße in der KTV ein Erdbeer-Verkaufshäuschen von Karls angezündet und es vollständig zerstört. Durch die Hitze sei auch ein in der Nähe geparktes Fahrzeug beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Zudem sei unweit des niedergebrannten Erdbeerhäuschens eine Mülltonne in Flammen aufgegangen.

Die Polizei ermittle nun wegen Brandstiftung gegen Unbekannt. Den Sachschaden bezifferte sie auf mehr als 9000 Euro.

