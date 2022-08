Die Katze Fibi konnte am Mittwoch in letzter Sekunde aus einer brennenden Wohnung in Rostock-Direkow gerettet werden. Der Stubentiger suchte eine neue Bleibe, bis er wieder mit seiner Besitzerin in die Wohnung ziehen kann. Hilfe fand sich schnell.

Rostock. Fellnase sucht neue Wohnung auf Zeit: Nachdem es am Dienstag in Rostock-Dierkow in der Wohnung einer jungen Frau brannte und die Feuerwehr in letzter Sekunde das Tier retten konnte, startete die Besitzerin eine Hilfsaktion, bei der ihr schnell geholfen wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund: Am Dienstag bricht aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in der Küche der 22-jährigen Mieterin in der Bruno-Taut-Straße aus. Sie selbst ist zum Unglückszeitpunkt nicht zu Hause, Katze Fibi ist allein. Anwohner bemerken den schwarzen Qualm, der inzwischen aus den gekippten Fenstern dringt.

Fibi wird in Rostocker Tierklinik versorgt

Die Feuerwehr bricht die Wohnungstür gewaltsam auf und trifft auf die laut jaulende und vollkommen verängstigte Katze. Umgehend greift sie ein Feuerwehrmann, trägt das zweieinhalb Jahre alte und taube Tier schnellen Schrittes von der vierten Etage nach draußen an die frische Luft. Am einst weißen Fell von „Fibi“ sind deutlich Brandspuren zu erkennen. Sie überlebt das Feuer. Die Katze wird inzwischen in der Tierklinik betreut und versorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fibi ist zweieinhalb Jahre alt und taub. © Quelle: privat

Lesen Sie auch

Da die Wohnung aufgrund des Brandes derzeit nicht bewohnbar ist, braucht Fibi eine Übergangsbleibe – so lange, bis die alte Wohnung wieder nutzbar ist. Die Mieterin selbst ist bei einer Freundin untergekommen. Innerhalb weniger Stunden fand sich jemand, der das zweieinhalb Jahre alte und taube Tier bei sich aufnimmt.

Von Stefan Tretropp