﻿Klassik-Nacht im Rostocker Zoo entführt am 2. Juni in Stadt der Liebe

Rostock. Genau vor dem Gehege der Baumkängurus hatten sich die Protagonisten postiert: Zoodirektorin Antje Angeli und Dirigent Marcus Bosch präsentierten am Freitag das Programm zur 24. Klassik-Nacht im Rostocker Zoo.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor dem Heim der Baumkängurus soll die Musik spielen – am 2. Juni auf dem großen Veranstaltungsplatz. Dann wird dort für 3000 Gäste bestuhlt sein. „Wir gehen davon aus, dass auch so viele Besucher kommen“, sagt Zoodirektorin Antje Angeli. Sie erlebt bereits die 17. Ausgabe der Klassik-Nacht, „nur drei Mal davon hat es geregnet“, so Angeli.

Rostock: Kooperation des Zoos mit dem Volkstheater

Die alljährliche Klassik-Nacht ist eine Kooperation des Zoos mit dem Volkstheater Rostock. Rein musikalisch geht es in diesem Jahr um Frankreich. Das zeigt sich schon in der Überschrift der Veranstaltung: „Paris, Paris“. Die 24. Folge der Klassik-Nacht steht im Zeichen der Stadt der Liebe. Marcus Bosch ist das dritte Mal dabei, er hat als Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie die musikalische Leitung inne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Berühmte französische Komponisten prägen das Repertoire

Und so kam Paris ins Spiel. „Wir möchten unser Publikum in die Stadt der Liebe entführen und zum Träumen einladen“, betont Marcus Bosch. „Vor dieser ganz besonderen Kulisse werden Werke von Weltklasse-Komponisten, wie Camille Saint-Saëns, Jacques Offenbach, Maurice Ravel, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Charles Gounod und Jules Massenet, aufgeführt.“ Die bekanntesten Stücke im dazugehörigen Repertoire sind sicherlich Maurice Ravels „Bolero“ oder „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach.

Lesen Sie auch

Star-Cellistin Raphaela Gromes und Sopranistin Lena Langenbacher zu Gast

So laden der Zoo und die Norddeutsche Philharmonie Rostock, die am 2. Juni zu einem „Zooorchester“ wird, zu einem Konzertabend vor einer besonderen Kulisse ein. Auch bei den Interpreten wird es hochklassig: Zusammen mit der Norddeutschen Philharmonie spielt die Star-Cellistin Raphaela Gromes, die als eine der Besten in Deutschland auf ihrem Instrument gilt, wie Marcus Bosch betont. Zudem steht die hochkarätige Sopranistin Lena Langenbacher auf der Bühne, ebenfalls ein Star in der Klassik-Szene.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Paris, Paris“ – 24. Klassik-Nacht im Zoo, Tickets für die Open-Air-Veranstaltung sind an den Zookassen und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, sie kosten 39,50 Euro für Erwachsene, 19,50 Euro für Kinder und ermäßigt 34,50 Euro