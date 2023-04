﻿SPD sieht 1500 Kleingärten in Gefahr: Lohnt sich Rostocks neue Straßenbahn nur mit neuen Wohngebieten?

Auslöser Schweißarbeiten?

Enge Gassen, wenig Abstand zwischen den Gebäuden: Weil es in einem Neubau in der Innenstadt brannte, wurde am Donnerstagabend Großalarm für die Bad Doberaner Feuerwehr ausgelöst. Welches Gebäude in Flammen stand und was die Ursache sein soll.