﻿Aufgeheizte Stimmung an der Kaikante in Rostock: Aktivisten verzögern Auslaufen der „Aida diva“

Kostenfrei bis 16:00 Uhr lesen

Protestaktion dauerte Stunden

Nach Blockade der Aida diva in Rostock: Klima-Demonstranten sind auf freiem Fuß

Aufregung am Sonnabend in Warnemünde: Klimaaktivisten hatten mit einer Blockade in Warnemünde für eine zweistündige Verspätung der Aida diva gesorgt. Die Situation vor Ort war aggressiv, es kam zu massiven Anfeindungen. Da wird es die Schaulustigen nicht freuen, wie die Konsequenzen für die Aktivisten aussehen.