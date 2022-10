﻿„Kochend heißer Herbst“ – Küche für alle in Rostocks KTV gegen rechte Parolen

Rostock. Am Margaretenplatz in der KTV wird gerade aufgebaut. Eine Vielzahl an Menschen klappt Bierzeltgarnituren auf und bedeckt sie mit weißen Papiertischdecken. Im Hintergrund werden an einer Hauswand mit roter Farbe besprühte Transparente mit Forderungen wie „Mieten runter!“ oder „Löhne rauf!“ aufgehängt.

Zwei der Tische dienen als Tresen, an dem einen klebt eine Antifa-Fahne. Zwischen gefüllten Brotkörben liegen Buttons und Flyer, auf dem zu lesen ist: „Gemeinsam durch die Krisen, kochend heißer Herbst.“

Küche für Alle am Rostocker Margaretenplatz

Der andere Tisch wird gleich für die Essensausgabe genutzt, denn am Margaretenplatz gibt es heute Küche für Alle. Menschen aus verschiedenen linken Initiativen haben sich zusammengetan und die Kampagne „Kochend heißer Herbst“ gegründet. Hierbei wird jeden Mittwoch Essen gekocht und umsonst oder gegen eine Spende für alle angeboten, die vorbeikommen.

Politische Transparente zur Energiekrise in der KTV.

Lotta kommt mit dem Lastenrad angefahren, schwer bepackt mit zwei gelben Wärmebehältern. Diese werden geöffnet und eine dampfende Soljanka kommt zum Vorschein. Diese ist mit Soja und Tofu angerichtet, anstatt mit Fleisch. „Wir kochen vegan, damit es wirklich für alle zugänglich ist und versuchen, auf Lebensmittelunverträglichkeiten zu achten. Natürlich funktioniert das nicht immer“, erklärt Lotta, während sie sich ihre Mütze tiefer über ihre blonden Haare zieht.

Rostocker Aktion hilft Studenten und Familien

Das Essensangebot lockt ein vielfältiges Publikum an. Vor dem Tisch, an dem Heyna Suppe mit einer großen Kelle rausgibt, hat sich eine Schlange gebildet. Hier stehen einige Studierende, Familien mit Kindern und Menschen aus der alternativen Szene an. Die junge Mutter Maria ist heute mit ihrem Partner und ihrem kleinen Sohn mit giftgrüner Froschmütze hier. Sie ist gekommen, weil sie findet, dass es eine schöne Aktion ist und man viele Menschen treffen kann. Natalia hat ihr Essen schon bekommen, die Studentin trägt eine Mütze, einen langen schwarzen Parka und eine runde Brille. Sie sagt: „Hier vereinigen sich Menschen und Kulturen. Außerdem muss ich als Studentin gerade aufs Geld achten, deshalb ist es großartig, auch mal ein Essen umsonst zu bekommen.“

Auf dem Platz versammeln sich mittlerweile einige Menschen. Unter bunt verfärbten Bäumen sitzen auf Holzbänken Studierende, die ihre Soljanka aus Gurkengläsern essen. Zwischen den Bierbänken toben Kleinkinder, während ihre Geschwister friedlich im Kinderwagen schlafen. Man merkt, wie gemeinsames Essen verbindet.

Protest gegen oft einfache Antworten von Rechts

Doch hinter diesem geselligen Zusammenkommen steckt auch ein politischer Aspekt. Lotta erzählt: „Die AFD und das Querdenker-Spektrum haben als erstes damit geworben, im ‚Heißen Herbst’ auf die Straße zu gehen. Wir wollten diesen Begriff entwenden und haben unsere Kampagne dann aufgrund des Essens ‚Kochend heißer Herbst’ genannt.“. Die rechte Seite bietet als sozialen Protest oft einfache Antworten, erklärt die Aktionsmitwirkende. „Die gleichen Antworten, die Rechte ja schon immer finden: Ob es jetzt die Arbeitslosen sind oder die Ausländer oder arme Menschen insgesamt – jemand anderes ist immer Schuld.“

Küche für alle auf einem Fahrrad: Mit der der Aktion „Kochend heißer Herbst“ werben die Organisatoren für ein Miteinander.

Kochen als sozialer Protest

Die Personen hinter der Kampagne sind sich sicher, dass viele Menschen das nicht so sehen. Deshalb haben sie sich vor fünf Wochen zusammengetan und überlegt, welche Antwort sie den Menschen bieten können. „Die große alte linke Erzählung und Antwort ist Zusammenhalt und Solidarität. Es geht hier einerseits darum, ein Symbol zu schaffen, aber natürlich auch darum, Menschen zu helfen“, erklärt Lotta. Zudem dient die Kampagne als Inspiration, dafür selbst aktiv zu werden und sich auch in anderen Vierteln für eine starke Gemeinschaft einzusetzen.

Es wird dunkel und der Margaretenplatz leert sich langsam. Die Menschen verstreuen sich in der KTV, wie Blätter, wenn der Kehrdienst mit dem Laubbläser kommt. Die Tische werden abgebaut und auf dem gelben Wärmebehälter, der einsam auf Lottes Lastenrad steht, türmen sich leere Schüsseln und Besteck. Mal sehen, welches Gericht die Menschen nächste Woche zusammenbringt.