﻿Kein Fortschritt auf der grünen Wiese: Kommt Decathlon überhaupt noch nach Rostock?

Rostock. Ob Badesachen, Fußbälle oder Laufschuhe – viele Rostocker warten seit Jahren auf die Eröffnung der Decathlon-Filiale in Schutow. Der französische Sportartikelhersteller will sich auf der grünen Wiese zwischen Ikea-Möbelhaus und Alt-Sievershagen ansiedeln.

Doch bis zur Eröffnung dauert es noch etwas. Ein konkretes Datum wird von Unternehmensseite zwar bisher nicht genannt. „Nach aktuellem Stand könnte es aber ab 2025 so weit sein“, erklärt Nora Lühne vom Decathlon-Presseteam. Auch wenn für die Öffentlichkeit sichtbar auf dem Gelände seit Jahren nichts passiert, „arbeitet Decathlon weiterhin mit Hochdruck daran, eine Filiale in Rostock zu eröffnen“, so Lühne. Das Unternehmen halte auch am bisher geplanten Standort in Schutow fest.

Unternehmen arbeiten am Bebauungsplan in Schutow

Dort sollen neben der Decathlon-Filiale auch zwei Möbelhäuser – eine Möbel-Kraft Filiale sowie ein Sconto-Mitnahmemarkt – entstehen. Beide Marken gehörten zur Unternehmensgruppe Kurt Krieger, mit der Decathlon bei der Entwicklung des Standortes zusammenarbeitet. Nach OZ-Informationen gab es zuletzt im Juni Gespräche zwischen der Hansestadt und den ansiedlungswilligen Investoren. „Die Verwaltung ist im Austausch mit den Unternehmen zur Erarbeitung eines tragfähigen Gesamtkonzeptes für dieses Areal, das dann Grundlage des B-Planentwurfes sein wird“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Decathlon wird bei der Rostocker Filiale allerdings nicht den gesamten Platz nutzen, der dem Unternehmen behördlich erlaubt wurde. Nach jahrelangem Streit um die Ansiedlung auf der grünen Wiese hatte das Land dem französischen Unternehmen 2020 eine Sondergenehmigung erteilt. Demnach dürfte der Sportartikelmarkt maximal 4000 Quadratmeter groß sein – und müsse 300 Quadratmeter Außenflächen zum Ausprobieren von Sportarten- und Artikeln bieten. Zudem müsse der Schwerpunkt des Sortiments passend zum küstennahen Standort auf Bedarf für Wassersportler liegen. Kritiker störten sich vor allem an der erlaubten Größe der Filiale, fürchteten eine Schwächung der Innenstadt.

Neue Decathlon-Filiale in Rostock wird kleiner als erlaubt

Schon vergangenes Jahr erklärte Decathlon aber gegenüber der OZ, nicht die volle erlaubte Größe ausschöpfen zu wollen. Grund sei das in der Corona-Zeit veränderte Konsumverhalten mit der Konzentration der Kunden auf das Online-Geschäft.

Sprecherin Nora Lühne erklärte jetzt, dass für den Standort Rostock mit 2800 Quadratmetern Fläche geplant werde. Für Filialen dieser Größe bräuchte es durchschnittlich 40 bis 50 Mitarbeiter, so dass auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.

