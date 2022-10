﻿Antje Schomaker sagt Konzert in Rostock ab und bekommt Ärger von Fans auf Soical Media

Das dürften Fans von Livemusik nicht gern hören: Schon wieder hat eine Sängerin ihre Tour samt Rostock-Termin abgesagt. Antje Schomaker tritt nicht wie geplant im November in Rostock auf. Auf Instagram reagieren Follower empört – so reagiert Schomaker jetzt.

Rostock. Schon wieder ist ein Konzert geplatzt: Die Sängerin Antje Schomaker („Ich muss gar nichts“) hat ihre Tour abgesagt, auch der Termin in Rostock ist gecancelt. Dafür bekommt die Künstlerin Ärger im Netz.

Eigentlich hatte Antje Schomaker am 11. November 2023 in Helgas Stadtpalast auftreten sollen. Das Konzert ist wie ihre gesamte Tour gestrichen. Auf ihrem Instagram-Account verkündete sie ihren Fans den Entschluss. „Die genauen Gründe möchte ich nicht nennen, um mich und mein Umfeld zu schützen, aber viele andere Künstler*innen sagen gerade ihre Touren und Konzerte aus gesundheitlichen (physisch, aber auch psychisch), strukturellen oder finanziellen Gründen ab, bei mir sieht es ähnlich aus.“

Nach Konzertabsage in Rostock: „absolut unglaubwürdig“

Viele ihrer Fans zeigten Verständnis dafür, einige aber ärgern sich und machen das in den Kommentaren deutlich. „Ich finde die Absage nicht schön – Karten vor Ewigkeiten gekauft und bezahlt. Ich mag diese kurzfristigen Absagen gar nicht, man arbeitet mit dem, was man hat … So verliert man leider auch Zuspruch und Konzertliebhaber“, schreibt eine Userin. Ein anderer Follower zieht Konsequenzen: „Merkwürdige Begründung – just einen Monat vor Beginn der Tour. Find ich absolut unglaubwürdig und werde definitiv keine Karten mehr kaufen.“

Jetzt hat Antje Schomaker reagiert und ihren ursprünglichen Post mit der Tourabsage relativiert. „Mein Text war zu schwammig und hat Raum für Missinterpretationen gelassen, das gebe ich zu und würde es nun anders formulieren“, schreibt die Sängerin auf ihrem Account. Sie frage sich aber auch, ob Künstler und Künstlerinnen „vertragliche Verstrickungen, Diagnosen oder Ticketverkäufe teilen müssen, um Verständnis zu bekommen, wenn sie eine Tour absagen nach zwei Jahren Pandemie, während eines Krieges in Europa, einer Inflation […].“

Veranstaltungsbranche in MV in der Krise

Die Veranstaltungsbranche ist in der Krise: Ticketverkäufe laufen mäßig, Produktionskosten für Shows steigen. Das zeigt sich auch in Rostock: Der irische Sänger Chris de Burgh spielte am 8. Oktober in der halb leeren Stadthalle, lediglich 600 Besucher waren gekommen. Das Konzert der Girlband No Angels, das dort am 29. September geplant war, musste sogar ersatzlos gestrichen werden.