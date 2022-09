﻿Rostock-Konzert der No Angels abgesagt: Darum kommen die „Popstars“-Gewinner nicht

Die mit der Castingshow „Popstars“ berühmt gewordene Girlgroup „No Angels“ sollte am 29. September 2022 in der Hansestadt auftreten. Doch Sandy, Lucy, Nadja und Jessica kommen nicht. Der Termin wurde ersatzlos gestrichen. Warum – und was Ticket-Inhaber nun wissen müssen.

Rostock. Von wegen „Daylight in your eyes“ – düstere Aussichten für Fans der No Angels: Die Girlgroup, die im Jahr 2000 aus der ersten deutschen Staffel der Castingshow „Popstars“ hervorgegangenen war, hat ihr Konzert in der Stadthalle Rostock abgesagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich hatten Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa am Donnerstag, 29. September 2022, in der Hansestadt auftreten wollen. Der Termin wurde nun gestrichen – ersatzlos.

Den Grund erfahren Musikfans auf der Homepage der Stadthalle Rostock: „Hintergrund sind die nach wie vor bestehenden Auswirkungen der Pandemie und die damit verbundene zurückhaltende Ticketnachfrage, bei gleichzeitig massiv gestiegenen Produktionskosten.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben dem Rostock-Auftritt seien auch die No-Angels-Konzerte in Erfurt und Zürich gecancelt worden, heißt es. Und weiter: „Die Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.“

Keiner kauft Karten für TV-Bachelor

Die No Angels sind nicht die ersten Promis, die ihren Auftritt in MV wegen geringer Ticket-Nachfrage abgesagt haben. Zuletzt machte TV-Bachelor Paul Janke Schlagzeilen, weil laut Veranstalter für ein im November geplantes Event in Ribnitz-Damgarten mit dem Rosenkavalier nicht ein einziges Ticket im Vorverkauf über die Theke gegangen war. Im Sommer hatten bereits die Rostock-Konzerte von Sasha und Howard Carpendale wegen mäßiger Kartenverkaufszahlen abgesagt werden müssen.