Ob in der Bühne 602, im Bunker oder in der HMT: Der Freitag leitet musikalisch in das Wochenende ein – unsere Tipps.

Der Berliner Liedermacher Falk ist mit seinem neuen Album „Unerhört“ auf Tour. Am Freitag, dem 20. Januar, tritt er in der Bühne 602 auf.

Veranstaltungen in Rostock: Das ist am Freitag los

Rostock. Live-Musik, Theater und kulinarischer Rätselspaß, so in etwa lässt sich das Kulturprogramm für Freitag zusammenfassen. Für Fans klassischer Musik hat die Hochschule für Musik und Theater ein Violoncello-Konzert im Programm. Die Veranstaltung findet im Kammermusiksaal statt und beginnt um 17 Uhr. Der Besuch ist kostenlos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Abend öffnet das Theater des Friedens seine Tore für die „Erste Rostocker Weinolympiade“. Die Gäste sind ab 18 Uhr willkommen. Sie sind ein echter Weinkenner und erschmecken Trauben aus aller Welt? Sie lieben gutes Essen und den passenden Wein dazu? Dann ist diese Veranstaltung genau das richtige für Sie. Gespielt wird in 6er-Teams. Ein Sommelier führt durch den Abend und stellt zu den Gerichten thematisch passende Weine zur Verkostung vor. Die Aufgabe: Rebsorten, Jahrgänge und Länder erkennen. Das Gewinnerteam wird mit einem Geschenk belohnt. Der Eintritt kostet 167,40 Euro.

Lesen Sie auch

Am Freitagabend entführen die Künstler des Volkstheaters interessierte Zuschauerinnen in die Welt des Don Karlos. Das Schauspiel nach Friedrich Schiller wird in einer Fassung von Johanna Wehner inszeniert. Das politische Drama beginnt um 19.30 Uhr. Die Tickets kosten zwischen 20 und 33 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Liedermacher Falk tritt in der Bühne 602 auf

Falk will sein Publikum in der Bühne 602 verzaubern. Der Berliner Liedermacher und Musikkabarettist startet dort am Freitag ab 20 Uhr seine Tour „Live & Unerhört“. Was erwartet die Gäste? „Ein Abend für alle Menschen, die schwarzen Humor mögen, die Fähigkeit zur Selbstironie besitzen und einfach Lust haben auf Lieder über alles und jeden”, erzählt er im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG. Fans können sich auf Stücke aus seinem neuen Album freuen. Für seine Arbeit wurde Falk bereits mit zahlreichen Kabarett- und Kulturpreisen ausgezeichnet. Die Karten gibt es ab 17,20 Euro.

Im Bunker Rostock wird es bunt und laut. Die Party „Harakiri in der Cocktailbar“ für Anime- und Mangafans steht an. Um 20 Uhr geht es los. Wie gewohnt gibt es ein Quiz mit kleinen Preisen. Für alle, die mal selbst auf der Bühne stehen wollen, wird Karaoke angeboten. Kostümierte Gäste erhalten freien Eintritt. Für alle ohne Verkleidung kostet der Abend 4 Euro.